Insgesamt 53 Einsatzkräfte der Feuerwehren Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße wurden nach Mitternacht zu einem Kellerbrand in Zell am See alarmiert. Die Flammen brachen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Nachtbar aus, die zuvor bis 22 Uhr geöffnet hatte, meldet die Polizei.

02.02.2022. 01:27h Unterstützung Kellerbrand Zell am See. Die Feuerwehr Bruck unterstützte hier mit... Gepostet von Feuerwehr Bruck am Dienstag, 1. Februar 2022

Urlauber aus Apartments evakuiert

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, vom Lokal ausgehend in das mehrstöckige Stiegenhaus, wo sich in den oberen Etagen die Eigentümer und mehrere Apartments mit Urlaubsgästen befanden, mussten über 30 Personen evakuiert werden. Diese wurden in einem in der Nähe befindlichem Hotel untergebracht.

Großer Schaden in Bar in Zell am See

Durch den raschen und intensiven Löscheinsatz mit insgesamt 53 Einsatzkräften und zehn Einsatzahrzeugen, konnte ein Ausbreiten der Flammen in die oberen Stockwerke verhindert werden. Durch den Brand und die damit verbundenen Löschmaßnahmen wurden keine Personen verletzt und laut Polizei wäre auch niemand gefährdet gewesen. Das im Kellerbereich befindliche Lokal wurde durch das Brandgeschehen stark in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Brandplatzuntersuchung und Ursachenforschung wird erst am Tag mit dem Bezirksbrandermittler und Sachverständigen durchgeführt.

(Quelle: SALZBURG24)