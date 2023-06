In Zell am See (Pinzgau) wurde Dienstagnachmittag ein E-Mountainbike gestohlen. Die 50-jährige Besitzerin sperrte das Fahrrad mit einem Kettenschloss an einen Baum. Als sie zurückkehrte, war das E-Bike samt Fahrradschloss weg, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

Eine Fahndung der Polizei im Stadtgebiet von Zell am See verlief negativ. Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe von 5.000 Euro.

(Quelle: SALZBURG24)