Durch die Regenfälle der vergangenen Tage sind die Hänge im Ortsteil Thumersbach in Zell am See (Pinzgau) im Kendlergraben nach wie vor in Bewegung, hieß es Freitagvormittag in einer Aussendung des Landes Salzburg. Vorsorglich wurden in der Nacht sieben Häuser evakuiert.

Entwarnung in Thumersbach

Am Freitagvormittag durften die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Häuser und vorerst auch dort bleiben, berichtet der Sprecher des Landes Salzburg, Franz Wieser, gegenüber SALZBURG24. "Die Lage lässt das aktuell zu." Die Bewegungen im Gelände oberhalb des Siedlungsgebietes hätten sich stark verlangsamt. Die Lage vor Ort werde weiterhin genau beobachtet und die Rückhaltebecken laufend ausgeräumt.

Für den Moment könne Entwarnung gegeben werden – das ist das Ergebnis der Besichtigung des Kendlergrabens durch die Fachleute der Landesgeologie und der Wildbach- und Lawinenverbauung am Freitagmittag.

Regenfälle und Hangrutschungen im Pinzgau

Trotz der bereits seit Tagen ergriffenen Sicherungsmaßnahmen waren die Hänge im Kendlergraben in Thumersbach auch nach Ende der starken Niederschläge am Donnerstag weiterhin in Bewegung. "Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner hat oberste Priorität", betonte Katastrophenschutzreferent Manfred Höger noch am Feiertag.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von rund 30 weiteren Gebäuden in Thumersbach wurden in der Nacht auf Freitag zudem mittels Lautsprecherdurchsagen ersucht, die Nacht in den oberen Stockwerken zu verbringen. Jene, die ihre Häuser bereits verlassen mussten, kamen bei Bekannten und Verwandten in der näheren Umgebung unter.

Kendlergraben unter Beobachtung

Die Landesgeologie hat den Kendlergraben schon länger unter Beobachtung. Seit 2019 werden dort Absetzungen des Geländes verzeichnet, so Landesgeologe Gerald Valentin: "Es werden nun im oberen Bereich noch Bäume entfernt, um Verklausungen zu verhindern. Die Rückhaltebecken werden ausgeräumt. Damit besteht, solange es keine weiteren starken Niederschläge gibt, einstweilen keine unmittelbare Gefahr für das Siedungsgebiet."

Aktuell werde zudem geprüft, wie die Schutzwirkung im Kendlergraben weiter verbessert werden kann.

(Quelle: APA/SALZBURG24)