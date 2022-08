In Zell am See (Pinzgau) haben sich am Dienstag und Mittwoch Trickbetrüger als Polizisten ausgegeben. Insgesamt wurden bislang 20 Fälle gemeldet, so die Exekutive am Donnerstagmorgen in einer Aussendung.

Gold, Schmuck und Waffe vor Türe gelegt

In 19 der bekannten Fälle sei es demnach zum Betrugsversuch gekommen. Allerdings gelang es den unbekannten Tätern während eines anderthalb Stunden langen Telefongesprächs eine 87-jährige Pinzgauerin "derart unter Druck zu setzen", dass sie den Anweisungen Folge leistete.

Die betagte Frau verpackte Gold, Schmuck und eine Faustfeuerwaffe und platzierte alles vor ihrer Haustüre, von wo es ein Unbekannter abholte. Laut Polizei entstand dadurch ein Schaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Eurobetrags.

Falsche Polizisten rufen Ältere an

Wie die Salzburger Polizei weiter mitteilte, wurden in Zell am See vor allem ältere Menschen kontaktiert, deren Namen im Telefonbuch eingetragen sind.

Durch den Anrufer wird den Opfern ein Einbruch bzw. Raub und eine Fahndung nach den Tätern in der Nachbarschaft vorgespielt. Die Angerufenen werden dabei massiv unter Druck gesetzt und nach Bargeld und Wertsachen im Haus befragt. Diese sollen dann verpackt vor der Haustüre abgelegt werden und die Pensionisten sollen sich dann "im Haus vor einem möglichen Schusswechsel in Sicherheit begeben". Die Wertsachen würden dann – so das falsche Versprechen der Trickbetrüger – von der Kriminalpolizei abgeholt und sicher verwahrt.

Tipps der Kriminalprävention

Beendet solche dubiosen Telefonate sofort

Macht keine persönlichen Angaben am Telefon und gebt nie eure Bankdaten raus

Gebt keine Details über euer Vermögen preis

Geht nie auf Geldforderungen ein – echte Polizist:innen fordern niemals Geld

Lasst euch nicht unter Druck setzen

Bei einem Betrug sofort Anzeige erstatten

(Quelle: SALZBURG24)