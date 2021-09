Vermutlich aus Unachtsamkeit war ein Kleinlaster in die Unterführung Imbachhornstrasse in Zell am See eingefahren. Der Lkw blieb daraufhin stecken. Die LAWZ Salzburg alarmierte die Feuerwehr Zell am See in den frühen Morgenstunden zur Fahrzeugbergung.

FF Zell am See zieht Lkw raus

Durch die Einsatzkräfte wurde der Lastwagen entladen und mittels Seilwinde aus der Unterführung gezogen. Im Anschluss konnte der schwer beschädigte Aufbau abgebaut und das Fahrzeug in Absprache mit der ebenfalls vor Ort befindlichen Exekutive auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, meldet die FF Zell am See.

(Quelle: SALZBURG24)