Die Eishalle in Zell am See, Heimstätte der Eisbären und seit 2019 Landesleistungszentrum für Eishockeysport, wird auf den neuesten technischen Stand gebracht. So entsteht im Pinzgau eine moderne Ausbildungsstätte für den heimischen Nachwuchs, aber auch eine Trainingseinrichtung für internationale Mannschaften und Austragungsort für hochkarätige Turniere, heißt es in einer Aussendung des Landes Salzburg. Land, Gemeinde und Betreiber investieren dafür 3,7 Millionen Euro.

Fertigstellung im Mai

Noch voraussichtlich bis Mai 2023 wird die Heimstätte der Zeller Eisbären im Pinzgau saniert, erweitert und modernisiert. Das Land Salzburg unterstützt mit jeweils 485.000 Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds und der Sportabteilung. „Die Eishalle hat vor allem für den Nachwuchs, als Trainingseinrichtung für Profisportler und als Turnierstandort eine weit über Salzburg hinausreichende Bedeutung. Mit der Sanierung entsteht im Pinzgau eine topmoderne Infrastruktur für den Eishockeysport“, kommentierte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den Umbau.

Ausbau stärkt Eishockey-Nachwuchs im Pinzgau

Zell am See hat traditionell einen sehr guten Ruf als Eishockey-Stadt und Schmiede für Nachwuchs-Talente. Der Ausbau soll die Basis für internationale Turniere sein. Am Donnerstag fand das Finale der zweiten Eishockey Bundesliga zwischen den Zeller Eisbären und den Red Bull Juniors in Zell am See statt.

Sanierung der Eishalle im Überblick

3,7 Millionen Euro Gesamtinvestition

485.000 Euro davon aus dem Gemeindeausgleichsfonds

485.000 Euro davon aus der Sportabteilung des Landes

1,2 Millionen Euro davon investiert Gemeinde Zell am See

1,5 Millionen Euro davon investiert Betreibergesellschaft FREGES

Fertigstellung voraussichtlich im Mai 2023

Sanierung Hallendach und LED-Beleuchtung bereits abgeschlossen

Errichtung von vier zusätzlichen modernen Kabinen abgeschlossen

Errichtung Mehrzweckraum/Seminarraum abgeschlossen

Modernisierung der bestehenden Kabinen gestartet

Digitalisierung der Eisaufbereitung bis Mai 2023

„Attraktivste öffentliche Eishalle“

Die in die Jahre gekommene Eishalle in Zell am See wäre ohne Sanierung und Erweiterung nicht zukunftsfähig gewesen. „Nur mit großen Anstrengungen waren die letzten Jugendturniere bei uns noch durchführbar, für ein Leistungszentrum war die alte Infrastruktur nicht mehr geeignet. Mit der Modernisierung sind wir aber für die nächsten 15 bis 20 Jahre abgesichert und haben dann die attraktivste öffentliche Eishalle im Bundesland. Davon profitiert vor allem der Nachwuchs“, betont Oliver Stärz, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft FREGES.

Red Bull Salute findet in Zell am See statt

Nach der für Mai 2023 geplanten Fertigstellung ist das Eishockey-Landesleistungszentrum im Pinzgau auch wieder sehr attraktiv für internationale Teams, die hier trainieren können. Zudem wird das Red Bull Salute Eishockeyturnier mit den besten europäischen Mannschaften im August 2023 zum ersten Mal dort stattfinden. „Das ist die beste Werbung für unseren Standort und davon profitiert die ganze Region“, so Oliver Stärz.

Umbau der Eishalle seit 2018

Bereits seit 2018 wird an der Modernisierung der Eishalle in Zell am See gearbeitet, seit 2019 ist sie offizielles Landesleistungszentrum für den Eishockeysport. Eine neue Hallenbeleuchtung, die Erweiterung der Kabinen, ein Zubau für Trainings- und Seminarräume und die Digitalisierung der Eisflächen zur Optimierung von Energieeinsatz und Eisqualität stehen auf dem Sanierungs- und Erweiterungsprogramm für die Heimstätte der Zeller Eisbären.

(Quelle: SALZBURG24)