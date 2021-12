Eine zunächst verbale Auseinandersetzung endete am gestrigen Christtag in einer Auto-Waschanlage in Zell am See in einer Prügelei.

Prügelei vor Waschanlage in Zell am See

Ein 37-jähriger, in Zell am See wohnhafter Nigerianer hatte sich aus Sicht einer 18-jährigen Deutschen und ihrem 61-jährigen, laut Polizei serbischen Vater vorgedrängelt. Die beiden Männer trugen Verletzungen unbestimmten Grades davon. Die Beteiligten werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

(Quelle: SALZBURG24)