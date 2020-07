Auf den Wiener wurde in der Nacht auf Mittwoch im Stadtzentrum von Zell am See mehrfach geschossen. Laut Medienberichten soll er Schusswunden am Bauch, in der Hand und im Oberschenkel aufweisen. Sein Zustand ist noch immer kritisch. Deshalb könne er von den Ermittlern bislang nicht befragt werden, so Laubichler. Durch die Aussagen des Mannes erhofft man sich nähere Erkenntnisse zur Tatnacht.

Tatverdächtiger in Justizanstalt Puch-Urstein

Zwar konnte bereits am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein 30-jähriger Niederländer als Tatverdächtiger festgenommen werden. Seine Befragung brachte die Beamten allerdings nicht wirklich voran. Er habe durchwegs „dürftige Angaben“ gemacht, berichtete die Polizeisprecherin. Der Mann wurde am gestrigen Donnerstag schließlich in die Justizanstalt Puch-Urstein überstellt.

Kriminaltechnische Untersuchungen nach Schüssen in Zell am See

Die Hoffnung der Polizei liegt nun einerseits auf der Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen. Diese wurde über Österreichs Grenzen hinaus ausgeweitet. Andererseits sollen die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchungen von am Tatort sichergestellten Spuren die Beamten weiterbringen. „Diese erwarten wir allerdings erst in den kommenden Tagen oder sogar Wochen – abhängig von der Art des Materials“, erklärt Laubichler. Unter anderem konnten die mutmaßliche Tatwaffe, sowie das Auto des Opfers und Projektile sichergestellt werden.

