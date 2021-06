"Mary-Ann steht grundsätzlich für Freiheit und Selbstbestimmung", erzählt Mayr im Gespräch mit SALZBURG24. Der Song entstand demnach beim gemeinsamen Proben im Garten der Großmutter von Sänger Dominik Wendl. "Sie hat uns die Geschichte einer Frau erzählt, die schon in der Nachkriegszeit genau wusste, wer sie ist und was sie will. Mariann war in einem Gasthaus Stammgast, in dem Domis Oma groß wurde", so der Drummer.

Starke Frauen in "Mary-Ann"

Die Geschichte dieser starken Frau inspirierte die vier Musiker dann zum Song "Mary-Ann", der am 17. Juni veröffentlicht wurde. Für das dazugehörige Musikvideo ließen sich Please Madame einmal mehr etwas ganz Besonderes einfallen: "Wir haben uns gedacht, dass wir in einem Song mit so einer Message nicht selbst vorkommen können. Also haben wir uns überlegt, was wir machen könnten. Dann ist uns aufgefallen, dass wir alle eine jüngere Schwester haben."

Schwestern als Please Madame

Neben ihrer Musik legen Please Madame stets viel Wert auf ihre Videos. Also brachten die Musiker ihren Schwestern kurzerhand den Song bei und drehten das Video mit ihnen als Band. "Wir dachten uns, sollen die doch unsere Mary-Anns sein", sagt Mayr mit einem Grinsen.

Album im Herbst

Nach "Shadows" veröffentlichten Please Madame mit "Mary-Ann" nun ihre zweite Single vom in den Starlöchern stehenden Album "Angry Boys, Angry Girls", das im Herbst erscheinen soll. Wie Mayr verrät, soll zum Album-Release eine weitere Single folgen. Die Salzburger Musiker hoffen nun darauf, dass die pandemische Lage eine Album-Tour im Herbst auch zulässt. "Wir sind einfach eine Live-Band, wir müssen auf der Bühne stehen", so der Please Madame-Drummer.

(Quelle: SALZBURG24)