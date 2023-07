Die Polizei erwischte am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch mehrere Alkolenker im Bundesland Salzburg. So ergab bei einer Fahrzeugkontrolle in der Stadt Salzburg der Alko-Vortest bei einem 41-Jährigen 1,46 Promille. Als der Rumäne aufgefordert wurde, sich zum geeichten Gerät zu begeben, versuchte er nach den Beamten zu schlagen und zu treten, woraufhin er nach kurzer Zeit festgenommen wurde. Zwei Beamte wurden verletzt und mussten ambulant behandelt werden, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

Unbelehrbarer Moped-Fahrer in Salzburg-Stadt

Am Dienstagnachmittag hielt eine Streife einen Motorrad-Fahrer beim Makartplatz in der Landeshauptstadt auf, der auf der Busspur unterwegs war. Ein Alkotest beim 60-Jährigen ergab 1,4 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, weil er diesen bereits wegen Trunkenheit am Steuer hatte abgeben müssen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Drogenlenkerin in Unfall verwickelt

Auf der Gerlos Straße (B165) im Pinzgau fuhr eine 33-Jährige am Dienstagabend mit ihrem Auto auf das Mopedauto eines 62-Jährigen auf. Das Mopedauto landete daraufhin im Straßengraben. Ein Alkotest verlief bei beiden negativ, ein Suchtmitteltest bei der, laut Polizei, augenscheinlich beeinträchtigten 33-Jährigen, verlief positiv. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Betrunkener verursacht Parkschaden

In Bad Hofgastein (Pongau) meldete am späten Dienstagabend ein Lenker, dass ein anderer Autofahrer sein Fahrzeug beim Ausparken beschädigt hatte und daraufhin zu Fuß wegging. Durch das Kennzeichen konnte der Zulassungsbesitzer ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Ein Alkotest beim 44-jährigen Pongauer ergab 1,82 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

