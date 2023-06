Die professionelle Arbeit der Salzburger Feuerwehr erfordert eine kontinuierliche Ausbildung. Ein Leistungsbewerb wie jener am Samstag in Hüttschlag (Pongau) bietet die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und das taten die insgesamt 72 Bewerbsgruppen aus dem Flachgau, Lungau, Pinzgau, Pongau und Tennengau. Insgesamt standen 350 Floriani in den Startlöchern. So viele wie noch nie berichtet der Pongauer Bezirksfeuerwehrverband in einer Aussendung am Montag.

Leistungsabzeichen in Bronze! Feuerwehr Werfenweng auf Platz 1 ???????????????? Gratulation an unsre Burschen, Starke Leistung ???????????? Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Werfenweng am Sonntag, 4. Juni 2023

Der Leistungsbewerb wurde in den Kategorien Bronze und Silber ausgetragen. Den spannenden Abschluss bildete ein Parallelbewerb der sechs schnellsten Mannschaften.

Salzburgs Feuerwehren agieren auf hohem Niveau

„Die Mitglieder der Feuerwehren sind an 365 Tagen im Jahr jederzeit bereit, sich für die Bevölkerung in jeder Notlage einzusetzen. Die hohe Teilnehmerzahl und die herausragenden Ergebnisse beim heutigen Leistungsbewerb zeigen, dass auch für die Ausbildung und das Training eine hohe Disziplin an den Tag gelegt wird“, freut sich Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Robert Lottermoser, in einer Aussendung.

Ergebnisse vom Leistungswettbewerb

Neben der Perfektionierung jedes Handgriffes trage die Vorbereitung zum Leistungsbewerb auch in hohem Maße zur Förderung der Kameradschaft bei. Die gemeinsame Teamarbeit stelle auch im Einsatzfall eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren dar. Die Leistungsbewerbe stelle somit eine wichtige Säule in der Feuerwehr dar.

(Quelle: SALZBURG24)