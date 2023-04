Bei einem nächtlichen Sucheinsatz der Bergrettung in Dorfgastein (Pongau) ist am Donnerstag ein vermisster Mann tot in einem steilen Graben auf 1.100 Metern Seehöhe aufgefunden worden. Der 47-jährige Mann ist von seiner Ehefrau aus Niederösterreich am Mittwochabend bei der Polizei als abgängig gemeldet worden. Das berichtet die Salzburger Bergrettung am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Frau hatte die Zugangsdaten zum Mobiltelefon ihres Mannes, was der Polizei half, die Koordinaten rasch zu eruieren, schildert der Pongauer Bezirksleiter der Bergrettung, Gerhard Kremser. Das Handy des Niederösterreichers wurde unweit des steilen Grabens nach Mitternacht in einer Wiese gefunden.

Bergretter entdecken zuerst Hund des Toten

Bei der anschließenden Suchaktion der Bergrettung Dorfgastein und Bad Hofgastein samt Bergrettungshunden entdeckten die Retter zuerst in einem äußerst steilen Graben, der viel Wasser führt – den Hund des Mannes. „Er lief an einer Leine frei herum“, sagt Bezirksleiter Gerhard Kremser. In seiner Nähe konnte schließlich dann auch die tote Person von der Bergrettung aufgefunden werden.

Niederösterreicher im steilen Gelände abgestürzt

„Mittels Seilbergung und Mannschaftsflaschenzug wurde die Bergung durchführt“, so Kremser. Der Niederösterreicher dürfte wahrscheinlich über das steile Gelände abgestürzt sein, die Alpinpolizei ermittelt zur Unfallursache. Der Hund werde vorübergehend von einem Hundeführer der Bergrettung betreut, heißt es.

Im Einsatz waren Bergretter der Ortsstellen Dorfgastein und Bad Hofgastein, Hundeteams der Bergrettung, Feuerwehr und Polizei. Einsatzende war um zirka 2.45 Uhr.

