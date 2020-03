Erleichterung in Werfenweng, die beiden Geschwister, die auf das Corona-Virus getestet wurden, sind nicht am Coronavirus erkrankt, das hat der Test dessen Ergebnis noch am späten Mittwochabend feststand ergeben. Dennoch bleibt das Geschwisterpaar vorsorglich für zwei Wochen zu Hause.

Schulklasse öffnet, Kindergarten bleibt geschlossen

Als Vorsichtsmaßnahme, als die Testung noch im Laufen war, hatte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz am Mittwoch veranlasst, dass die betroffene Klasse der Neuen Mittelschule Werfen und der Kindergarten in Werfenweng morgen, Donnerstag, geschlossen bleiben. Nach dem negativen Test auf das Corona-Virus ist dies nicht mehr notwendig. Der Unterricht in der betroffenen Klasse der NMS findet also morgen, Donnerstag, statt. Der Kindergarten in Werfenweng öffnet aus organisatorischen Gründen am Freitag wieder. Durch die kurzfristige Änderung konnten nicht mehr alle Eltern sowie Pädagoginnen rechtzeitig informiert werden.

Dritter Coronavirus-Fall in Salzburg

Wie bereits berichtet, wurde heute am Nachmittag in Salzburg der dritte Corona-Fall bestätigt. Das Landesmedienzentrum hat die Angaben über das Alter der betroffenen Patientin am Abend korrigiert. Es handelt sich um eine 62-jährige - nicht wie ursprünglich angenommen 44-jährige - Frau aus Köln, die im Gemeindegebiet von Untertauern, Ortsteil Obertauern, auf Urlaub ist.

Frau und Begleitung in Untertauern in Quarantäne

Die Frau und ihre Urlaubsbegleitung befinden sich derzeit im Hotel in Quarantäne. Die beiden betroffenen Personen werden laut Landesmedienzentrum mit einem Krankentransport in ihre Heimat nach Deutschland gefahren. Die Arbeiten der Gesundheitsbehörde seien diesbezüglich noch im Gange, hieß es. Weitere Informationen dazu soll es am Donnerstagvormittag geben.

Salzburgs Politik um Beruhigung bemüht

Das Thema Coronavirus und die Maßnahmen dagegen werden momentan landesweit diskutiert. Im Salzburger Landtag war die Politik am Mittwoch um Beruhigung bemüht. Folgen werde das Virus vor allem aber für die Wirtschaft haben. Die Details gibt's im Video.

(Quelle: SALZBURG24)