Traditionell findet der Gasteiner Perchtenlauf nur alle vier Jahre statt. An zwei Tagen wird dann gelaufen, ein Mal in Bad Gastein und ein Mal in Bad Hofgastein. Der zweite Termin am 6. Jänner wurde nach der Aufregung nun abgesagt. In einem auf Facebook hochgeladenen Video stellt Perchten-Obmann Andreas Mühlberger einen Ersatztermin im kommenden Jahr in Aussicht.

"Herumschieberei" vor Gasteiner Perchtenlauf

Brugger bedauert das sehr, wie er im Gespräch mit SALZBURG24 betont. Um den Brauch, der seit dem 14. Jahrhundert belegt ist, auch während der Corona-Pandemie ausleben zu können, hätten die Veranstalter vorab die Behörden eingebunden, wie er sagt. "Ich war mit dem Obmann der Gasteiner Perchten selbst beim Land Salzburg um vorzusprechen", so der Landesobmann. Auch mit der Bezirksbehörde und dem Gesundheitsministerium sei man in Kontakt gewesen. Brugger spricht von einer "Herumschieberei der Kompetenzen", man sei wochenlang hin und her geschickt worden.

Neumayr/SB Hannes Brugger, Landesobmann der Salzburger Heimatvereine. (ARCHIVBILD)

"Keine klassische Publikumsveranstaltung"

Laut der gültigen Corona-Maßnahmenverordnung sind unter anderem Personenobergrenzen für Veranstaltungen sowie Vorgaben für Präventionskonzepte und Covid-19-Beauftragte vorgeschrieben. Bei über 250 Teilnehmern bedarf es der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese hat nun in Bad Gastein gefehlt, berichten die Salzburger Nachrichten (SN) am Dienstag. Wie der Pongauer Bezirkshauptmann Harald Wimmer gegenüber den SN sagt, sei ein Verfahren eingeleitet worden.

Der Gasteiner Perchtenlauf sei jedoch keine klassische Publikumsveranstaltung, stellt Brugger hingegen klar. Beim Lauf wirken rund 165 Personen mit, die lange Strecke sei nicht eingrenzbar. "Ich persönlich sehe zudem die Zuschauer eher als Passanten." Jedenfalls habe er noch nie eine solche Disziplin der Teilnehmer erlebt, so Brugger, der am Sonntag selbst vor Ort war. Aus seiner Sicht sei beim Perchtenlauf "vorbildlich gearbeitet" worden. Alle Teilnehmer hätten die 2-G-Regel erfüllt und seien zusätzlich PCR-getestet gewesen.

"Gerade das brauchen wir doch jetzt."

"An Fried, an Reim und an Gsund!", sollen die Perchten bringen. "Gerade das brauchen wir doch jetzt", so Brugger. Der Gasteiner Perchtenlauf zählt zu den ältesten Brauchtumsveranstaltungen im Salzburger Land. Die Perchtenläufer haben pro Tag eine Gehzeit von ca. zehn Stunden und eine Strecke von jeweils zwölf bis 14 Kilometern zu bewältigen. Das Gewicht der Kappen beträgt bis zu 50 Kilo und erreicht eine Höhe bis zu 2,5 Meter.

