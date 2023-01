Nachdem im vergangenen Jahr der Damen-Nachtslalom in Flachau (Pongau) corona-bedingt nicht stattfinden konnte, scheint nun alles für ein weiteres Ski-Spektakel auf der Hermann Maier FIS Weltcupstrecke angerichtet: „Die Stimmung ist bestens, die Piste perfekt präpariert. Wir erwarten bei dem Rennen zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauer:innen und viele Gäste auch schon heute bei unserer Star-Challenge“, freut sich der Flachauer Bürgermeister, Thomas Oberreiter (ÖVP), im Gespräch mit SALZBURG24 am Montag auf das bevorstehende Event.

Umfangreiches Rahmenprogramm bei Nachtslalom

Die Ski-Fans erwartet in Flachau somit ein umfangreiches Programm. Bei der Hermann Maier Star-Challenge etwa messen sich bereits am Montagabend Duos – bestehend aus ehemaligen Skifahrer:innen und Promis – auf der nach dem Flachauer Ski-Star benannten Strecke. Das Sieger-Team erhält einen Scheck über 15.000 Euro, der an eine wohltätige Organisation weitergegeben wird.

Vorbereitungen bei hohen Temperaturen

Die hohen Temperaturen sorgten in den letzten Wochen allerdings für Sorge in Bezug auf die Durchführbarkeit des Rennens. Die Bergbahnen hätten jedoch die kalte Zeit im Dezember bereits genützt, um beste Bedingungen für die laufende Saison zu schaffen. „Zuletzt hatten wir noch zwei kalte Nächte. Die Piste wurde mit Sprühbalken präpariert und ist nun gut durchgefroren“, teilt der Flachauer Ortschef mit.

Weltcup als Marketing-Maßnahme

Der Weltcup-Slalom, der 2010 zum ersten Mal stattfand, sorgt ebenso wie der Name Hermann Maier dafür, dass Flachau mittlerweile eine große Medienpräsenz genießt. „Der Weltcup ist für uns eine sehr wichtige Marketing-Maßnahme. Wir haben seitdem bemerkt, dass die Nachfrage gestiegen ist und gehören mittlerweile zu den zehn größten Wintersport-Regionen“, so Bürgermeister Oberreiter.

Ski-Fans kommen per Shuttle zu Nachtslaom

Die zahlreichen Zuschauer:innen werden von der Autobahn zu den Parkplätzen in Flachau gelotst. Von dort aus geht es dann entweder zu Fuß oder per Shuttle zum Veranstaltungsbereich. „Wir haben genug Parkplätze. Auch Shuttle-Busse in die umliegenden Gemeinden und bis in die Stadt Salzburg wurden eingerichtet“, so Oberreiter weiter. Das Ticket gilt dabei am Dienstag von 16.05 Uhr bis 19.05 Uhr als Fahrkarte in der Buslinie 530 von St. Johann bis Wagrain.

Damen-Slalom und Live-Musik in Flachau

Los geht es dann am Dienstag um 15.30 Uhr mit der Band „K’s Live“, um 18 Uhr startet der erste Durchgang des Damen-Nachtslaloms. Zwischen den Läufen sorgt die Band „Folkshilfe“ um 19.15 Uhr für Live-Musik, um 20.45 Uhr startet dann der zweite Durchgang.

Stellt Mikaela Shiffrin in Flachau Rekord auf?

Und wer gewinnt den Nachtslalom in Flachau? „Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass unser Damen-Team etwas erfolgreicher ist. Es wäre aber auch schön, wenn Mikaela Shiffrin hier ihren 83. Weltcup-Sieg feiert, was einen neuen Rekord bedeuten würde“, gibt Oberreiter einen Ausblick. Einem ereignisreichen Slalom in Flachau dürfte somit nichts im Wege stehen.

