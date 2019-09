Anfang 2019 konnte in den Bezirken St. Johann (Pongau) und Zell am See (Pinzgau) eine auffällige Häufung an Einbruchsdiebstählen in kleinere Betriebe festgestellt werden. Mithilfe der Bilder einer Überwachungskamera forschten die Beamten einen 27-jährigen Pongauer aus. Sein Auto war aufgenommen worden, er gab allerdings an, dieses öfter an einen 32-jährigen Türken verliehen zu haben.

Einbrüche und Drogenverkauf

Dieser hat keinen Führerschein, bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei dafür Beweise für die Einbruchsdiebstähle und 20 Gramm Heroin. Der 32-Jährige soll zudem mit der Droge gedealt haben, zehn Abnehmer im Alter von 24 bis 35 Jahren werden ebenfalls angezeigt.

Auch die Wohnung des 27-Jährigen wurde durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf weitere Drogen – 30 Gramm Cannabis. Eine Beteiligung an den Einbruchsdiebstählen konnte ihm nicht nachgewiesen. Laut Polizei jedoch der Verkauf von Cannabis und Heroin an fünf Abnehmer. Er wurde deshalb kurz nach einer Überstellung in die Justizanstalt Salzburg wieder freigelassen.

Schaden im Pongau und Pinzgau

Der beschuldigte 32-Jährige angezeigt, er soll insgesamt 36 Einbruchsdiebstähle begangen haben. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich, wobei der Sachschaden höher ist als jener der Beute, berichtet die Polizei.

(Quelle: SALZBURG24)