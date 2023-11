Zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt wurden am Donnerstagabend die Floriani in Radstadt (Pongau) alarmiert. Durch die in der Garage abgestellten Fahrzeuge und Maschinen sei eine hohe Brandlast vorhanden gewesen, was auch zu der schnellen Ausbreitung der Flammen führte, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Radstadt auf ihrer Homepage. Noch während der Anfahrt wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Beim Eintreffen der örtlichen Floriani am Einsatzort stand die Werkstatt bereits in Vollbrand.

Sechs Feuerwehren bei Werkstattbrand gefordert

Wegen der geringen Wasserversorgung in der näheren Umgebung und der Brandausbreitung erhöhte der Radstädter Ortsfeuerwehrkommandant Martin Oppeneiger die Alarmstufe auf 4 und forderte damit zusätzliche Kräfte aus umliegenden Dörfern an.

Die Feuerwehren Altenmarkt, Bischofshofen, Eben, Flachau sowie St. Johann im Pongau rückten zur Unterstützung aus. Die nun über 100 Mann der Floriani konnten den Brand dann rasch unter Kontrolle bringen.

Cobra-Einsatz wegen Gasflaschen in Radstadt

Doch auch nach Brandaus konnten die Feuerwehren noch keine vollständige Entwarnung geben: In der Garage der Kfz-Werkstatt wurden auch Gasflaschen gelagert, darunter auch zwei Acetylengasflaschen. Diese könnten bei zu starker Erwärmung bersten. Von außen sei nicht erkennbar, ob von ihnen eine Gefahr ausgeht, so die Floriani aus Radstadt. Die B320 sowie die angrenzenden Gemeindestraßen wurden deshalb sicherheitshalber gesperrt. Eine Cobra-Einheit wurde angefordert. Diese beschoss die Gasflaschen mit Leuchtspurmunition und sorgte so für ein kontrolliertes Ausbrennen.

Die Aufräumarbeiten und Brandsicherheitswache dauerten bis spät in die Nacht. Personen kamen keine zu Schaden. Die Feuerwehren standen laut Polizei mit etwa 120 Mann und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Weitere etwa 15 Einsatzkräfte der Polizei und der Rettung waren ebenfalls vor Ort.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Insgesamt waren rund 135 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei im Einsatz.

