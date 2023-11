Winter mit erstem Gruß im Gasteinertal

Das unbeständige und teils nasse Herbstwetter setzt sich in Österreich weiter fort. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale sorgt ein Orkantief über den Britischen Inseln namens „Ciarán“ am Donnerstag für einen Föhnsturm in den Ostalpen, zudem sorgt ein Italientief vor allem in Kärnten für kräftigen Regen.

Am Donnerstag liegt das Tief über den Britischen Inseln und sorgt im Alpenraum für zunehmend kräftigen Föhn. „Der Höhepunkt des Föhnsturms steht am Donnerstagabend von den Hohen Tauern bis zu den Niederösterreichischen Voralpen an, auf exponierten Bergen sind Orkanböen zu erwarten und auch in manchen Tallagen kommt es zu schweren Sturmböen bis 100 km/h“, warnt Meteorologe Nikoals Zimmermann in einer Aussendung. Im östlichen Flachland sind ebenfalls teils stürmische Böen um 70 km/h zu erwarten.

Morgen am Feiertag erwartet uns ruhiges und im Großteil Österreichs recht sonniges Wetter. Für Donnerstag/Freitag... Gepostet von GeoSphere Austria am Dienstag, 31. Oktober 2023

Schneefallgrenze sinkt auf unter 1.000 Meter

Am Donnerstagnachmittag beginnt es am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol und Oberkärnten allmählich zu regnen. Am Abend breitet sich der Regen auf den gesamten Westen und Südwesten aus, vor allem in Oberkärnten regnet es zunehmend intensiv und gewittrig durchsetzt. In der Nacht erfasst der Niederschlag weite Teile des Landes und die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen in den Nordalpen gegen 1200 bis 1000 Meter bzw. bei stärkerer Niederschlagsintensität lokal auch 800 Meter ab.

Große Regenmengen erwartet

Am Freitag fällt anfangs Regen und auf den Bergen Schnee, tagsüber macht sich im Westen dann eine Wetterbesserung bemerkbar. In Summe kommen vor allem in Teilen Kärntens sowie im Bereich der Hohen und Niederen Tauern neuerlich große Niederschlagsmengen zusammen, im Gailtal sind Mengen um 100 Liter pro Quadratmeter zu erwarten.

„Die Gefahr von Überflutungen und Vermurungen bleibt am Alpenhauptkamm und im Süden erhöht, an manchen Flüssen in Kärnten kann es zu Hochwasser kommen“, so der Meteorologe. Auf den Bergen schneit es hingegen kräftig, im Hochgebirge kommt am Alpenhauptkamm bis zu einem halben Meter Neuschnee zusammen, aber auch in manchen Hochtälern sind am Freitagmorgen ein paar Zentimeter Schnee in Sicht.

(Quelle: SALZBURG24)