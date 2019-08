Der 63-jährige Salzburger Roland Kals ist seit April dieses Jahres Vorsitzender des Alpenvereins. Dabei handelt es sich allerdings nicht um seine erste Funktion innerhalb des AV, Kals war schon zuvor als Natuschutzreferent in einer ehrenamtlichen Funktion tätig und betreut zudem das Projekt Bergsteigerdörfer. In seinem Leben abseits des Alpenvereins ist der Salzburger Geologe und in der Raumplanung tätig.

SALZBURG24: Herr Kals, Sie sind seit April Vorsitzender des Salzburger Alpenvereins. Was macht für Sie den Reiz aus, sich hier ehrenamtlich zu engagieren?

ROLAND KALS: Für mich ist es das Gemeinschaftserlebnis. Ich war immer schon "bergnarrisch", und da ich schon seit meiner Jugendzeit mit dem Alpenverein verbunden bin, hat sich das eben so ergeben.

Es ist auch nicht mein erstes Ehrenamt im Alpenverein, ich war früher schon als Naturschutzreferent tätig. Berufsbedingt bin ich dann ausgestiegen und nun – auch für mich überraschend – wieder zurückgekehrt. Wir haben das Glück, im Vorstand eine wirklich tolle Truppe zu sein. Wir haben eine super Stimmung und ein offenes Miteinander, das macht einfach Spaß.

Am Samstag feierte der Salzburger Alpenverein sein 150-jähriges Bestehen. Was ist in dieser Zeit passiert?

Ich bin nun 63 Jahre alt, ich habe natürlich nicht die gesamte Vereinsgeschichte mitbekommen (lacht). Aber es beginnt schon einmal damit, dass man nicht genau sagen kann, ob das Gründungsjahr nun 1869 oder doch 1870 war. Auf jeden Fall haben sich am 3. August drei Freunde in einem Salzburger Wirtshaus – das heutzutage nicht mehr existiert – getroffen und beschlossen, eine Alpenverein-Sektion zu gründen. Das war eine Reaktion auf den Aufruf des damals ebenfalls gerade frischgegründeten Deutschen Alpenvereins (DAV). Der DAV ist somit nur ein paar Monate älter und hat in seiner Gründungsidee ein dezentrales Konzept verfolgt – also unheimlich modern. Man wollte möglichst nah an den Bergen dran sein und dort Sektionen gründen.

Die Sektion Salzburg hat damals mit elf Mitgliedern begonnen, heute sind wir 22.000.

Die Idee war auch damals schon, dass man sich um Wegenetz und Naturschutz kümmert?

Ja. In den Gründungsstatuten stand auch damals schon, dass die Bereisung der Berge erleichtert werden solle. Das betraf den Aufbau eines Fußwege- und Stützpunktnetzes in Form von Schutzhütten und natürlich auch die Institutionalisierung des Bergführerwesens. Der Alpenverein hat ja bis ins 20. Jahrhundert das Bergführerwesen verantwortet.

Die Betreuung von 400 Kilometern Alpinwegen haben wir nach wie vor über. Dazu kommen die Naturschutzthemen und die Jugendausbildung. Die letzteren beiden Themen müssen für mich übrigens Hand in Hand gehen.

Die früher angepeilte Erschließung der Alpen ist nun natürlich abgeschlossen. Damit kommen allerdings auch neue Herausforderungen auf den Alpenverein zu.

Nun sind Sie Vorsitzender des Alpenvereins in Salzburg. Welche Ziele wollen Sie umsetzen?

Keine allzu exotischen. An sich läuft alles ziemlich gut. Wir haben einen aktiven Stab an ehrenamtlichen Persönlichkeiten, die die zahlreichen Jugend und Touren-Gruppen betreuen, die sogenannten Neigungsgruppen. Wir haben Ortsgruppen an der Peripherie. Die große Frage, die wir in Salzburg noch nicht klären konnten, ist das Thema „Vereinsheim Neu“. Das aktuelle Heim in der Stadt Salzburg wird seit etwa 50 Jahren genutzt – als der AV hier eingezogen ist, zählte er 5.000 Mitglieder. Nun sind wir schon seit längerer Zeit am Überlegen und hoffen, dass diese Frage im Laufe des Jahres geklärt werden kann.

Rund um die Berge entstand in letzter Zeit ein regelrechter Hype. Wie sehen Sie dieses neuerwachte Interesse an den Bergen?

Wir sehen das als Herausforderung und Verantwortung. Die schöne Tätigkeit des Bergsteigens in all seinen Facetten – ob das nun Skitourengehen, Klettern oder Mountainbiken ist, soll ja weiterhin allen Freude bereiten. Es soll einem aber auch klar sein, dass man die Natur mit diesen Tätigkeiten belastet. Das war natürlich immer schon so, aber in letzter Zeit hat die Intensität schon um ein paar Stufen zugelegt. Es sind einfach viel mehr Leute und es gibt neue Formen, den Berg zu erleben.

Hier geht es also um Aufgaben der Besucherlenkung, wo wir grundsätzlich mit sehr wenigen Zwangsmaßnahmen agieren wollen und viel mehr mit Überzeugung und Einsicht. Wir können ohnehin niemanden zwingen, der Alpenverein ist ein privater Verein. Uns geht es grundsätzlich darum, nicht nur alpinistische Kompetenz zu vermitteln, sondern auch ein angemessenes und vernünftiges Verhalten am Berg weiterzugeben. Nur so können wir auch in Zukunft alle gut miteinander auskommen.

Verändert sich durch E-Bikes & Co der Bergsport ein Stück weit?

Es gibt einen gewissen Trend zum „Berg als Sportgerät“. Wenn man hier nur an die diversen Abendaktivitäten unter der Woche denkt, da bietet sich das Mountainbiken oder auch Skitourengehen bestens an. Da hat sich schon etwas im Verhalten geändert. Für mich ist das aber nur ein Ausdruck dessen, dass sich unsere Lebenswelt insgesamt geändert hat. Man hat nun ganz andere Arbeitswelten. Das ein bisschen vorher zu ahnen und sich anzusehen, wohin das ganze gehen kann, das halte ich durchaus auch für unsere Aufgabe.

Der Klimawandel scheint gerade in diesem Jahr den Menschen mehr ins Bewusstsein gerückt zu sein. Wie sehr machen sich die Auswirkungen in den Bergen bemerkbar?

Der Klimawandel ist eine Tatsache. Wer das leugnet, ist nicht bei Sinnen. Man kann vielleicht über die Ursachen diskutieren, aber was die Effekte betrifft, so sind diese schon sehr merkbar. Das Augenscheinlichste ist hier der Rückgang des sogenannten „ewigen Eises“. Vor 100 Jahren hat man geglaubt, dass das Eis ewig ist – daher auch der Name. Nun gehen wir davon aus, dass wir in 20 Jahren keine relevanten Gletscher mehr in den Hohen Tauern haben. Wo früher 200 Meter Eisdecke waren, hat sich nun ein See gebildet.

Im hochalpinen Bereich ergeben sich dadurch Probleme mit den Wegen. Gerade in den Gletschervorfeldern, wo früher Eis das Gestein zusammenhielt, kommt es vermehr zu Bergstürzen. Ich kann generell nur sagen, dass im zentralalpinen Bereich die Auswirkungen unübersehbar sind.

Was bedeutet das für die tägliche Arbeit des Alpenvereins?

Der Aufwand wird natürlich steigen, das ist klar. Möglicherweise müssen bestimmte Wege überhaupt gänzlich aufgelassen werden. In diesem Fall wäre dann jeder komplett in eigener Verantwortung unterwegs. Moränen, über die man früher einfach darüber ging, sind nun fast wie Kugellager. Tonnenschwere Blöcke, die plötzlich zum Wandern anfangen, all das gibt es und da hat es auch schon Unfälle gegeben. Und die enden meistens fatal.

Was wird in den nächsten 150 Jahren im Alpenverein passieren?

Sollte die Welt noch stehen, wird es auch den Alpenverein noch geben. 150 Jahre ist natürlich lange, da kann einiges passieren. Vielleicht haben wir dann fix montierte Saugknöpfe auf den Händen, mit denen wir über die Überhänge ganz einfach hinweg klettern können (lacht).

Ich glaube aber, dass die Faszination Berg weiterhin bestehen wird. Es gibt Leute – ich gehöre selber dazu – die sind von diesem Virus ganz einfach angesteckt. Das wird also sicherlich Bestand haben.

Abschließend noch ein persönliche Frage: Welcher Gipfel ist für Sie der schönste in Salzburg?

Ganz klar der Großvenediger. Einfach, weil er ein unglaublich großzügiger Berg ist und auch trotz Klimawandels noch eine anständige Gletscherhaube hat. Die Tour gehe ich im Sommer nicht so gern, weil sie sehr lange ist – das Erlebnis ist aber natürlich toll. Ich gehe sie am liebsten im Frühling oder Herbst bei einer Skitour. Sonst bin ich eher ein Freund des Kalkes und ein Allroundkletterer. Da bin ich schon gerne im Land Salzburg unterwegs, noch lieber aber in den Dolomiten.

Herr Kals, vielen Dank für das nette Interview.

Sehr gerne!

