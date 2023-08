Rückreiseverkehr bringt Stau-Wochenende auf A10

Die staugeplagten Salzburger Pkw-Lenker:innen und Gemeinden entlang der Tauernautobahn (A10) müssen sich am kommenden Wochenende wieder auf eine Blechlawine gefasst machen. Auslöser ist diesmal das Ferienende in mehreren deutschen Bundesländern. In Bremen, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen am Wochenende die Sommerferien zu Ende. Das Gleiche gilt für die niederländischen Provinzen Gelderland-Süd, Limburg, Nordbrabant und Zeeland. Insgesamt sind etwa zwei Millionen Schülerinnen und Schüler vom Ferienende betroffen. Das führt nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten zu einer starken Reisewelle in Richtung Norden, heißt es in einer Aussendung des Autofahrerclubs.

Wo werden in Salzburg Staus erwartet?

Der Reisetag und damit Stautag schlechthin wird auch diesmal vermutlich der Samstag sein. Auch an den Staustrecken wird sich wohl wenig ändern. In Salzburg verlegt sich das Geschehen hauptsächlich auf die A10. Im Bereich zwischen Eben (Pongau) und Rennweg (Kärnten) sowie zwischen Golling (Tennengau) und Werfen (Pongau) werden Behinderungen erwartet.

Auch auf der Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und vor der Grenze Walserberg werden Staus nicht ausbleiben, prophezeit der ARBÖ. „Wir beobachten, dass es auch die Nachmittage am Sonntag und am Freitag immer mehr zu Staus im Reiseverkehr kommt. Wer den Staus möglichst entgehen will, sollte neben dem Samstag auch diese beiden Zeitpunkte zum Reisen meiden“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

Auch an diesem Wochenende werden entlang der A10 die Abfahrtssperren aktiv sein.

MotoGP füllt Straßen rund um Spielberg

Doch dem nicht genug. Auch zwei Großevents sorgen in der Steiermark und in Niederösterreich für viel Bewegung auf Österreichs Straßen. Von Freitag bis Sonntag werden am Red Bull Ring bei Spielberg in der Obersteiermark zehntausende Motorsport-Fans erwartet.

Bei der Anreise der Besuchenden werden speziell rund um die Strecke, unter anderem auf der Spielberger Straße sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen, Staus erwartet. Auch auf der Murtal Schnellstraße (S36), vom Knoten St. Michael (A9) kommend, wird es zu längeren Verzögerungen kommen.

Erfahrungsgemäß bringt die Abreise am späteren Nachmittag nach den Siegerehrungen noch die längsten Verzögerungen mit sich, da die Fans meist fast gleichzeitig losfahren. „Reisen Sie frühzeitig mit dem Auto an, um Staus zu umgehen. Wenn möglich weichen Sie bei der An- und Abreise auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus“, rät Verkehrsexperte Haider.

Frequency Festival lockt 200.000 Musik-Fans

Auch in Niederösterreich wird sich beim Frequency Festival ein ähnliches Bild auf den Straßen ergeben. In St. Pölten werden am Wochenende 200.000 Musik-Fans erwartet. Die Anreise wird sich auf mehrere Tage verteilen, während die Masse wohl am Sonntag relativ zeitgleich abreisen wird. Vor allem vor den Autobahnen Sankt Pölten/Süd auf der Westautobahn und Sankt Pölten/Ost auf der Kremser Schnellstraße (S33) sowie der Stattersdorfer Hauptstraße kann es länger dauern.

Festivalbesuchenden wird empfohlen, mit dem Zug anzureisen. Für die Rückreise werden jeweils nach Veranstaltungsende Sonderzüge geführt. Auch die private Westbahn stoppt regelmäßig in St. Pölten. Vom Hauptbahnhof verkehren Gratis-Shuttle-Busse zum Camping-Platz und zum Festivalgelände im Süden von St. Pölten.

(Quelle: SALZBURG24)