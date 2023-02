Salzburg bei Krebsforschung "im internationalen Spitzenfeld"

Jährlich steht der 4. Februar ganz im Zeichen der pinken, grauen oder blauen Schleife, dem Symbol gegen eine Krebserkrankung. Laut Zahlen der Statistik Austria erkrankten im Bundesland Salzburg zwischen 2017 und 2019 fast 2.000 Frauen und rund 2.600 Männer neu, berichtet das Land heute in einer Aussendung.

Jeder zweite Todesfall könnte verhindert werden

Im Österreichvergleich auf die Gesamtbevölkerung gerechnet ist das, gemeinsam mit dem Burgenland, der niedrigste Wert. Dennoch raten Expert:innen zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Denn: Jeder zweite Krebs-Todesfall könnte verhindert werden, rechnet die österreichische Krebshilfe vor.

Krebs zweithäufigste Todesursache in Salzburg

Trotz regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen und Therapieangeboten kann eine bösartige Tumorerkrankung lebensbedrohlich sein. Die Landesstatistik hat für 2021 berechnet, dass diese mit rund 23 Prozent die zweithäufigste Todesursache im Bundesland war. Rund 1.230 Personen sind an der Krankheit verstorben. Bei den 40- bis unter 80-Jährigen war es sogar die Haupttodesursache. Rund die Hälfte dieser Personen starb an Lungen-, Brust-, Dickdarm-, Bauchspeicheldrüsen- oder Prostatakrebs.

Der wissenschaftliche Fortschritt hat die Therapieaussichten in den vergangenen Jahren aber drastisch verbessert: „1974 lebten in Großbritannien von allen neuerkrankten Krebspatienten 50 Prozent weniger als ein Jahr. Heute leben 50 Prozent länger als zehn Jahre“, führt Primar der Dritten Medizin, Richard Greil, aus. „Durch die moderne Forschung kann man nun viel genauer, schneller und gezielter behandeln.“

Dennoch sei Vorsorge essenziell. Die Salzburger:innen sind in dieser Hinsicht fleißig, aber es geht noch mehr: 2021 wurden in Salzburg – laut Zahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger – exakt 83.239 Vorsorgeuntersuchungen an Brust, Darm, Haut, Lunge oder Leber durchgeführt. Frauen liegen hier mit 46.391 Untersuchungen deutlich vor den Männern mit 36.848.

Salzburg Weltspitze bei Forschung

In der Krebsforschung gehöre Salzburg zur absoluten Weltspitze, heißt es in der Landesaussendung. Im Salzburg Cancer Research Institute (SCRI) habe man teilweise „weltweit die ersten Patienten in einer Studie“, so Greil. „Durch unsere langjährige Forschung konnten wir im Bereich der Diagnostik und der Therapien massive Verbesserungen erreichen.“ Beispielsweise sei man heute sehr weit bei der Typisierung der Tumorzellen. „Das hilft Patienten bei sehr spezifischen Therapien oder wenn die Erkrankung stark fortgeschritten ist“, betont der Experte. Auch deshalb sei die Sterberate von Krebspatient:innen bei vielen Krebsarten in Salzburg im Österreich-Vergleich am niedrigsten.

Breites Behandlungsangebot in Salzburg

Bei den Salzburger Landeskliniken findet die klassische Krebsbehandlung ausschließlich am Uniklinikum statt. Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach werden ebenfalls Therapien und Operationen durchgeführt. In Oberndorf sowie im Tauernklinikum werden Tumore operativ entfernt.

