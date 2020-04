Aufgrund der Pandemie sind die Lager – vor allem beim Hauptproduzenten China – leer und entsprechend schwer zu füllen. "Derzeit ist auf dem Markt kaum Ware verfügbar. Das bestätigen auch Manager aus Unternehmen, die entweder beste Kontakte nach China haben oder dort selbst mit Standorten vertreten sind", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP), der derzeit eine Vielzahl von Angeboten oder gut gemeinte Tipps bekommt, wo Schutzausrüstung erhältlich sei.

Stöckl: "Weltweit massive Mangelsituation"

"Von 200 Angeboten bleiben allerdings nur ein oder zwei übrig, die man wirklich ernstnehmen kann. In der Realität ist der Markt einfach abgesaugt, es gibt weltweit eine massive Mangelsituation", so der Gesundheitsreferent, der deshalb eine eigene Taskforce für die Beschaffung eingesetzt hat.

Die Beschaffung von Schutzmaterial ist in Salzburg mehrstufig organisiert. Alle Krankenhäuser melden ihren Bedarf an den Zentraleinkauf der Salzburger Landeskliniken und dieser versucht, die benötigten Waren auf dem Weltmarkt zu bekommen. Er greift dabei auf jahrzehntelange Erfahrung und Geschäftsbeziehungen im Medizingüterbereich zurück. Auch Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen und der Pflegebereich melden gesammelt ihren Bedarf ein, der - wenn möglich - beschafft und dann verteilt wird.

Rotes Kreuz verteilt Schutzausrüstung

Der Einsatzstab des Landes meldet die erforderten Mengen laufend an den Bund. Schutzausrüstung, die an Österreich geliefert wird, verteilt dann das Rote Kreuz nach einem speziellen Schlüssel an die Bundesländer. Zusätzlich versucht auch jedes Krankenhaus, über langjährige Geschäftsbeziehungen und Kontakte an Schutzausrüstung zu kommen. "Es werden hier wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt", so Stöckl.

Herstellung in Österreich sehr schwierig

Die im medizinischen und pflegerischen Bereich dringend benötigten medizinischen Schutzmasken der Klassen FFP2 und FFP3 sind hierzulande in kurzer Zeit kaum herzustellen. "Die Materialien dafür sind am Markt schwer zu bekommen, außerdem sind die Standards, die solche Produkte erreichen müssen, sehr hoch. In Salzburg wird das kurzfristig nicht möglich sein", sagt Stöckl.

Private Initiativen nähen Mund-Nasen-Schutz

"Sehr erfreulich ist, dass immer mehr private Initiativen Masken für Privatpersonen nähen. Die Näherei der Salzburger Festspiele zum Beispiel stellt nun solche Masken her und spendet diese dann an gemeinnützige Organisationen." Es gebe guten Kontakt zur Wirtschaft, damit die Stoffe und Rohmaterialien besorgt werden können. "Unsere Taskforce hat auch die Aufgabe, die vielen privaten Initiativen zusammenzuführen und die Herstellung und Lieferung der regionalen Masken zu bündeln. Dazu wird ein Prototyp hinsichtlich Stoff und Schnitt hergestellt und zur Verfügung gestellt", unterstreicht Christian Stöckl.

(Quelle: SALZBURG24)