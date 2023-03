Rund zehn bis elf Prozent der Gäste im Land Salzburg kommen schon jetzt mit der Bahn. Und auch wenn die Zahl derer steigt, die statt der Anreise mit dem eigenen Auto lieber den Zug nehmen, sind die Tourismusverantwortlichen nicht zufrieden. "Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken", sagte Leo Bauernberger, Geschäftsführer der Salzburger Land Tourismus GmbH, am Mittwoch bei der Präsentation der neuen Strategie, die Nachhaltigkeit ins Zentrum stellt.

80 Prozent des CO2-Ausstoßes entfallen auf An- und Abreise

In fünf Jahren sollen doppelt so viele Gäste den Zug nehmen, nannte Bauernberger als Ziel. Im Urlaubsbereich entfielen 80 Prozent des CO2-Ausstoßes auf die An- und Abreise der Gäste, sagte der Touristiker: "Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, müssen wir an diesem Hebel ansetzen." Gemeinsam mit der Deutschen Bahn und den ÖBB investiert die SLTG deshalb 800.000 Euro in eine Kampagne, die den Gästen den Umstieg auf die Schiene schmackhaft machen soll. Schon jetzt sehe man eine starke Nachfrage nach Urlaub mit der Bahn in Salzburg, betonte Hans-Joachim Luhm von der Deutschen Bahn. Man liege beim Ticketverkauf über den Zahlen im Rekordjahr 2019.

Nachholbedarft bei Mobilität am Urlaubsort

Allein aus Deutschland gibt es täglich 17 Direktzüge in die Salzburger Ferienregionen, aus Wien sind es 56 Bahnverbindungen nach Salzburg pro Tag. Nachholbedarf ortet Bauernberger bei der Mobilität der Gäste am Urlaubsort. Gästekarten, die den öffentlichen Verkehr inkludieren, sind dabei ebenso Möglichkeiten wie Shuttlebusse oder Carsharing. "Da müssen wir noch besser werden", meinte Bauernberger. Salzburg setze auf Qualität und Anreize, Verbote oder Einschränkungen für Autos hält Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nicht für sinnvoll.

Salzburg soll nachhaltige Premium-Destination werden

Salzburg als nachhaltige Premium-Destination in den Alpen zu positionieren, sei das Ziel der neuen Tourismusstrategie, sagte Haslauer bei dem Pressegespräch. Salzburg habe mit seiner Kombination aus Natur und Kulturangebot die besten Voraussetzungen, um die gesteigerten Erwartungen an naturnahen und qualitätsvollen Urlaub zu erfüllen. Ein zweiter wichtiger Hebel neben der Mobilität sei die Verwendung regionaler Lebensmittel und Produkte, betonte Bauernberger: Wer nur regionale Produkte esse, senke seinen CO2-Ausstoß um zwölf Prozent, wer nur regionale, biologische und vegane Produkte nehme, komme auf ein Minus von 84 Prozent, umriss der Tourismusmanager das Potenzial im Lebensmittelbereich. In Salzburg gebe es traditionell eine gute Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gastronomie, schon jetzt würden regionale Lebensmittel forciert und kämen bei den Gästen gut an.

Zuversichtlicher Blick auf Sommer-Tourismus

Für den bevorstehenden Sommer ist Bauernberger zuversichtlich: "Die Buchungslage ist sehr gut." Die Reiselust sei vorhanden, 70 Prozent der Deutschen hätten schon einen Urlaub geplant, Österreich liege bei den Deutschen auf Platz 4 der beliebtesten Destinationen. Auch der Winter ist positiv verlaufen. Mit 11,2 Mio. Nächtigungen von November bis Februar verzeichne man ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr, zog Haslauer eine erste Bilanz: "Wir sind wieder in der Normalität angekommen."

(Quelle: APA)