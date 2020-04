Chaotische Szenen vor den seit gestern geöffneten McDonald's-Filialen: Bereits vor der Öffnung bildeten sich lange Schlangen vor den Drive-in-Schaltern.

In der Stadt Salzburg öffnete die Fast-Food-Kette in der Alpenstraße um 9 Uhr. Bereits wenige Stunden später bildeten sich lange Autoschlangen (siehe Video unten.) Auch in der Sterneckstraße, am Standort Salzburg-Nord (Carl-Zuckmayer-Straße) sowie in Wals (Kinostraße) herrschte reger Andrang (siehe Fotogalerie oben). Der Ansturm auf Burger, Pommes und Co. war so enorm, dass sogar die Exekutive eingreifen und den Verkehr regeln musste. "Überall wo es nötig war, waren wir mit einigen Beamten vor Ort. Sowohl in Saalfelden, als auch in der Stadt Salzburg und in Eugendorf regelte die Polizei den Verkehr", sagte Polizeisprecherin Irene Stauffer auf SALZBURG-Anfrage.

Bis zu 100 Autos in der Stunde

Die Nachfrage nach den Lieblings-Burgern hielt den ganzen Tag an. So warteten Montagabends gegen 20 Uhr über 30 Autos vor dem Drive-In in Hallein auf ihre Bestellungen (siehe Video unten). Anders als in Oberösterreich (siehe unten) soll es laut Polizei in Salzburg zu keinen Zwischenfällen gekommen sein. "Ganz ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich muss sagen, dass in Salzburg mehr los ist, als in unseren Betrieben. Das war unglaublich. Es war wohl der Effekt, dass davor alles geschlossen war", sagte Franchisenehmer Michael E. Heinritzi im Gespräch mit S24.

Bis zu 100 Autos in der Stunde sollen laut Heinritzi in Salzburg zu den Drive-In-Stationen gefahren sein: "Am Montag machten wir einen Umsatz, den wir so nicht kennen. Die Durchschnittsumsätze waren doppelt so hoch wie zuvor."