Auslöser der Aktion der Tierschützer sei die eingebrachte Gesetzesnovelle im Salzburger Jagdgesetz gewesen. „Wir haben seit der Landtagswahl im April versucht einen Kontakt mit dem Herrn Landesrat Schwaiger herzustellen, weil uns immer wieder versichert wurde, dass wir bei der Gesetzesnovelle mitsprechen werden können. Wir wurden dann sechs Monate hingehalten und dann kam dieser Gesetzesentwurf“, erzählt Martin Balluch vom VGT im Gespräch mit SALZBURG24.

Polizisten marschieren auf

Daher seien am Dienstag 15 Tierschutzaktivisten in das Büro von Schwaiger gegangen, um das Gespräch mit ihm zu suchen. „Man hat uns im Vorraum sitzen gelassen, bis es Zeit zum Zusperren war und wir gebeten wurden, zu gehen. Wir haben uns geweigert, woraufhin Polizisten aufmarschiert sind“, berichtet Balluch. Die Mehrzahl der Aktivisten hätte sich daraufhin an der Heizung vor Ort angekettet. Die Situation konnte beruhigt werden, indem sich beide Seiten auf ein Telefonat verständigten. „Ich habe mit dem Herrn Landesrat daraufhin ausführlich gesprochen, es war ein gutes Telefonat“, sagt Balluch.

Kritik von Schwaiger an VGT

Landesrat Josef Schwaiger konnte der Situation hingegen nichts abgewinnen, wie er auf S24-Nachfrage betont: „Der VGT will mit Aktionismus in den Mittelpunkt. Das ist nicht mein Zugang zu Demokratie.“

Streitpunkt Mayr-Melnhof-Gatter

Das neue Gesetz sieht vor, dass künftig die Treibjagd eingeschränkt werden soll, wie Schwaiger bestätigt. Beim Gespräch zwischen dem Landesrat und Balluch wurde vor allem über die Zukunft des Mayr-Melnhof-Gatters diskutiert. „Wir haben über die Gesetzesnovelle gesprochen, mit der wir im Wesentlichen zufrieden sind. Allerdings steht für uns die Frage im Raum, was mit dem Gatter von Herrn Mayr-Melnhof passiert. Dort wurden künstlich und gezielt Wildschweine hereingebracht. Denn als das Gatter in den Achtzigerjahren beantragt wurde, gab es dort definitiv keine Wildschweine“, behauptet der VGT-Aktivist.

Schwaiger mit Novelle zufrieden

Schwaiger hält dagegen: „Mein Standpunkt ist, dass wir eine gute Gesetzesnovelle vorgelegt haben, die wir mit allen Parteien im Landtag abgesprochen haben. Das Gatter jetzt aufzumachen, ist keine gute Idee. Wir sprechen hier von einer Fläche von 500 Hektar, das sind 700 Fußballfelder. Das wäre für die Verkehrssicherheit völlig unzuträglich. Dort gibt es in unmittelbarer Nähe eine Bahntrasse und eine Bundesstraße.“

Frist bis Ende 2026

Unter anderem wird die Gesetzesnovelle Neuerungen bei den Wildgehegen bringen. Diese müssen in Zukunft so geöffnet werden, dass sie für heimische und ganzjährig vorkommende Arten passierbar sind. Ausgenommen davon sind Wildschweine. "Diese würden sonst große Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen in der Region verursachen", so Schwaiger. Für die Umsetzung gilt eine Übergangsfrist bis Ende 2026.

Konkrete Regelung ausständig

Der Wildschweinbestand solle bis dahin so verringert werden, sodass der Bestand seiner natürlichen Umgebung angepasst ist. Konkrete Zahlen gebe es dazu in der Novelle noch nicht. „Für Herrn Schwaiger sei das Gesetz derzeit ein Gerüst, das es in den nächsten Jahren noch mit Zahlen auszufüllen gilt“, berichtet Balluch. Jene Zahlen sollen dann in einem Jahr in Form von Verordnungen in die Novelle gepackt werden. „Für mich ist das neue Gesetz dennoch ein starkes Zeichen und ich hoffe, dass die Tage des Mayr-Melnhof-Gatters gezählt sind“, sagt der Tierschützer.

Diskussion in einem Jahr

Worauf haben sich Schwaiger und Balluch in ihrem Gespräch geeinigt? „Wir sind so verblieben, dass jetzt der VGT am Zug ist und eine Stellungnahme zur Novelle abzugeben hat“, berichtet der Landesrat. Und Balluch betont: „Ich habe Herrn Schwaiger gesagt, wir kommen in einem Jahr wieder wenn es um die Verordnungen geht. Also werden wir in einem Jahr darüber diskutieren können.“