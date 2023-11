Der Föhn bestimmt am Donnerstag einmal mehr das Wetter im Land Salzburg. Bei Sonnenschein klettern die Temperaturen nach dem frostigen Start in der Früh auf bis zu zwölf Grad. Im Laufe der Nacht auf Freitag kündigen sich dann aber kräftige Niederschläge an, die Salzburg aus westlicher und südlicher Richtung erreichen, schildert Ubimet-Meteorologe Martin Templin gegenüber SALZBURG24.

Schneefallgrenze sinkt deutlich

Am Freitag regnet es mit vielen Wolken von der Früh weg. Im Tagesverlauf wird der Regen immer weniger, es bleibt aber meist wolkenverhangen. "Die Schneefallgrenze liegt im Land zwischen 1.000 und 1.300 Metern", Während damit Neuschnee in mittleren und höheren Lagen fällt, gehen die Niederschläge im Zentralraum als Regen nieder. Die Höchstwerte liegen bei nurmehr sieben Grad.

Wetterbericht für eure Gemeinde

"Ein Schwall kalte Luft erreicht am Samstag das Land Salzburg", prognostiziert Templin. Damit sinkt die Schneefallgrenze bei kräftigen bis stürmischen Wind auf bis zu 700 Meter ab. "In höheren Tälern wird es weiß", so der Meteorologe und weiter: "Mit nicht einmal zehn Zentimetern Neuschnee kommt aber nicht so viel zusammen." Im restlichen Salzburg ziehen verbreitet Regenschauer durch bei Temperaturen zwischen drei und acht Grad. Templin: "Nördlich vom Tennengau geht nur Regen nieder." Übrigens: Im Tennengau liegt keine der 13 Gemeinden über 900 Meter. Die höchstgelegene Gemeinde ist St. Koloman mit 848 Metern Höhe – hier dürfte es also am Wochenende weiß werden.

Am Nachmittag lockert der wolkenverhangene Himmel über Salzburg allmählich auf und die Sonne kommt kurzzeitig zum Vorschein.

Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Am Sonntag beginnt der Tag mit Nebel in inneralpinen Regionen Salzburgs, der schließlich von der Sonne verdrängt wird. Aber erneut ziehen dichte Wolken auf. "Der Himmel zieht komplett zu", sagt Templin. Mit dem Nachmittag stellen sich neuerlich Niederschläge ein und die Schneefallgrenze steigt auf deutlich über 1.000 Meter an. "Die Niederschläge am Wochenende sind aber alles andere als unwetterartig", betont Templin. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen vier und sieben Grad.

Deutlich nasser, aber auch milder gestaltet sich aus heutiger Sicht der Montag. "Eine Warmfront erreicht Salzburg und damit fällt Schnee nur noch im Hochgebirge." Das Thermometer klettert im Salzburger Zentralraum auf bis zu zehn Grad.

(Quelle: SALZBURG24/APA)