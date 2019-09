Die neue Woche startet am Montag vielerorts mit einem Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Regenschauer sind zudem auch möglich. In der Früh liegen die Temperaturen bei acht Grad, im Tagesverlauf klettert das Thermometer bis auf 20 Grad. Sonnig ist es zu Beginn am Dienstag, erst in den Mittagsstunden verdichtet sich die Bewölkung. Am Abend steigt dann auch die Schauerneigung an. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 24 Grad.

Regen und kühlere Temperaturen

Eine markante Kaltfront erreicht Salzburg zur Wochenmitte. Damit überwiegen am Mittwoch in weiten Teilen des Landes die Wolken und es regnet verbreitet. Der Wind aus West bis Nordwest frischt im Laufe des Nachmittages auf. In der Früh hat es um fünf Grad, tagsüber bis 15 Grad.

Herbst-Wetter stellt sich ein

Der Donnerstag startet an der Alpennordseite mit Restwolken, sonst zeigt sich am Vormittag bereits wieder verbreitet die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen alpennordseitig neuerlich tiefe Wolkenfelder auf und trüben den Wettercharakter etwas ein, dabei sind allenfalls im Nordstau östlich der Tauern ein paar Regentropfen – oberhalb von 1.400 Metern auch ein paar Schneeflocken – zu erwarten. Es bleibt weiterhin kühl bei Höchsttemperaturen um zwölf Grad.

Am Freitag liegt der Ostalpenraum in einer straffen nordwestlichen Höhenströmung. Am Boden überwiegt hoher Luftdruck und somit vor allem in Salzburg durchwegs sonniges und störungsfreies Wetter.

