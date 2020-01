Einige Restwolken halten sich am Montag zunächst noch länger. In der Früh und am Vormittag schneit es auch noch ein wenig. Am Nachmittag klingt der Schneefall dann aber rasch ab und allmählich lockern die Wolken etwas auf. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei plus zwei Grad.

Sonne satt in Salzburg

Durchwegs strahlend sonnig ist es am Dienstag abseits des Nebels sowie auf den Bergen. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen erreichen minus sechs bis minus ein Grad, in schneebedeckten Tälern auch deutlich kälter. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich im Land Salzburg je nach Nebel und Sonne bis plus vier Grad.

Ähnlich sieht es auch am Mittwoch auch. Meist überwiegt in allen Landesteilen der freundliche Wettercharakter, die Temperaturen ähneln dem Vortag.

Kein Neuschnee erwartet

Entlang der Nordalpen scheint am Donnerstag die meiste Zeit die Sonne. Abseits davon ziehen vor allem in der ersten Tageshälfte mehr Wolkenfelder durch, spätestens am Nachmittag werden aber auch hier die sonnigen Abschnitte länger. Der Wind weht anfangs schwach bis mäßig aus West bis Nordwest und dreht in weiterer Folge auf Ost bis Südost. Frühtemperaturen minus acht bis plus drei Grad, Tageshöchstwerte plus zwei bis plus acht Grad.

Auch am Freitag scheint in ganz Salzburg die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte betragen nach Frost in der Früh etwa neun Grad.

