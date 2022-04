Salzburg-Wetter wird wieder frühlingshafter

Nach der Rückkehr des Winters am Wochenende verspricht es wieder frühlingshafter zu werden. Auch die Sonne wird sich zeigen, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.

Sonne zeigt sich zum Wochenstart

Am Montag machen sich zunächst bis zum frühen Nachmittag einige kompakte Wolkenfelder bemerkbar, die danach allmählich immer öfter auflockern. Ansonsten scheint zumindest zeitweise die Sonne, auch wenn sich hier phasenweise Quellwolken am Himmel zeigen. Den meisten Sonnenschein gibt es im Westen und Norden.

Der Wind kommt schwach bis mäßig. In der Früh sind die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt angesiedelt, am Nachmittag klettert das Thermometer in der Landeshauptstadt auf bis zu zehn Grad. Im Bergland ist es freilich kälter.

Regen zur Wochenmitte

Am Dienstag ist der Himmel meist grau in grau, zeitweise ist Regen zu erwarten. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf auf 1.000 bis 1.600 Meter Seehöhe an. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Osten lebhaft bis kräftig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus sieben Grad Celsius, die Nachmittagstemperaturen knacken die Zehn-Grad-Grenze.

Kommende Nacht wird es im Norden frostig, der Schnee wird aber dennoch rasch tauen: In der neuen Woche geht es mit den Temperaturen rasch bergauf, am Mittwoch sind bereits knapp 20 Grad in Sicht. Bilder: Scheibbs (© Friedrich E. @StormAustria ) bzw. Wien (https://t.co/jubLvpcaoM) pic.twitter.com/R5CyziOFaG — uwz.at (@uwz_at) April 3, 2022

Am Mittwoch liegt der Ostalpenraum weiterhin in einer westlichen Strömung, tagsüber ziehen Warm- und Kaltfront in rascher Folge durch, schwächen sich dabei aber deutlich ab. Damit regnet es in der Früh vor allem im Nordosten. Tagsüber zeigt sich verbreitet die Sonne, ehe am Nachmittag von Nordwesten her einige Haufenwolken mit Regenschauern aufziehen.

Im Nordstau regnet es teils länger anhaltend. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1.400 und 1.800 Meter Seehöhe. Der Wind weht schwach, im Norden und Osten mäßig bis lebhaft, aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen werden zwischen null und zehn Grad Celsius erwartet, die Nachmittagstemperaturen im Land Salzburg zwischen elf und 17 Grad Celsius.

Regnerische und trübe Aussichten

Am Donnerstag erreichen in einer straffen Westströmung tagsüber erste Ausläufer einer weiteren Störung mit ein paar Wolken und Regentropfen den Ostalpenraum. Tagsüber ist es immer wieder auch länger sonnig, vor allem Richtung Süden. Während der Abendstunden erreicht eine Kaltfront den Westen und Norden Österreichs mit ergiebigerem Regen. Damit frischt hier auch der Westwind noch einmal kräftig auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen bis 16 Grad.

Am Freitag kommt nördlich von Österreich in der anhaltenden Westströmung eine Störungszone zu liegen und verweilt dabei. Damit gibt es außer im Süden tagsüber viele Wolken, regional regnet es immer wieder, zudem bleibt es in der Warmluft mild auf allen Höhen. Im Norden bläst kräftiger Westwind. Das Thermometer klettert aus heutiger Sicht auf 14 Grad in der Stadt Salzburg.

(Quelle: APA)