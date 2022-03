Fast schon ungewohnt ist – nach den vergangenen strahlend sonnigen Tagen – der heutige Anblick von Wolken über Salzburg. Die Wolkenfelder einer Warmfront breiten sich von Westen her aus. Dabei zeigt sich die Sonne oft nur noch zeitweise oder gedämpft durch einen dünnen Wolkenschirm. Mit Höchsttemperaturen von 16 Grad in der Landeshauptstadt ist es angenehm mild.

"Im Laufe des Tages wird es überall im Land regnen", erklärt Ubimet-Meteorologe Michele Salmi am Dienstagvormittag gegenüber SALZBURG24. "In Staulagen sind dann starke Schauer möglich und die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.600 Metern – das ist für diese Jahreszeit ungewöhnlich hoch."

Kurze Pause mit Wolken und Regen

Die Niederschläge hören jedoch bis spätestens Mittwochmittag wieder auf und Wolken dominieren den Himmel bei Höchstwerten um 13 Grad. "Am Donnerstag ist wieder überwiegend sonnig", gibt Salmi Einblick in die Wetterprognose. Eher bewölkt, dafür aber voraussichtlich trocken bleibt der Freitag. "In der Nacht auf Sonntag sind leichte Niederschläge möglich."

"In dieser Woche ist viel Saharastaub in der Luft über Österreich. Niederschläge lassen ihn auf Autos und Co abregnen", so Salmi. Dieses wiederkehrende Wetterphänomen entsteht durch eine Aufwirbelung in der Sahara, wodurch größere Mengen an Wüstensand in die Atmosphäre gehoben und bis nach Europa getragen werden.

"Sonntag perfekter Tag für Ausflügler"

Saharastaub und Regen sind spätestens ab Samstagmittag wieder Geschichte. Denn kalte Luft aus Osteuropa trifft auf ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa und Skandinavien. Deshalb wird das Wetter in Salzburg wieder so wie schon in den vergangenen Tagen: Nach frostigen Nächten setzt sich untertags strahlender Sonnenschein durch. Zweistellig werden die Temperaturen in den Niederungen, vor allem Richtung Alpen weht kaum Wind. "Der Sonntag ist aus heutiger Sicht der perfekte Tag für Ausflügler", weiß Salmi.

Das Wetter im Land Salzburg bleibt auch nach dem Wochenende "sehr wahrscheinlich durchgehend sonnig mit frostigen Temperaturen am Morgen." Bis auf weiteres – zumindest bis zum Monatsende – soll es auch so frühlingshaft weitergehen. In Teilen Österreichs kam es schon zu ersten Waldbränden, die Feuerwehrleute im Salzburger Zentralraum zeigten sich zuletzt gewappnet für solche Einsätze.

(Quelle: SALZBURG24)