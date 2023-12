Der Salzburger Alt-Erzbischof Alois Kothgasser befindet sich zur Zeit im Landeskrankenhaus Graz. Kothgasser war wegen einer Buchpräsentation am vergangenen Mittwoch in die steirische Landeshauptstadt gereist. Am Donnerstagmorgen ist er dann aufgrund einer Gehirnblutung in das Spital eingeliefert worden. Das teilt die Erzdiözese Salzburg am Sonntag in einer Aussendung mit. Kothgasser sei bei Bewusstsein und ansprechbar. Sein Zustand sei stabil. "Erzbischof Franz Lackner ist mit ihm in Kontakt und bittet um das Gebet für seinen Vorgänger", heißt es.

Wer ist Alt-Erzbischof Alois Kothgasser?

Alois Kothgasser ist am 29. Mai 1937 in Lichtenegg (Steiermark) geboren. Er studierte in Turin und Rom. Von 1982 bis 1997 war er Professor für Dogmatik und zweimal Rektor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benediktbeuern in Bayern, von 1997 bis 2002 Bischof von Innsbruck. Seit der Amtsübernahme am 10. Jänner 2003 und Amtseinführung am 19. Jänner war Alois Kothgasser Erzbischof von Salzburg. Seine Emeritierung erfolgte 2013. Rund um seinen 85. Geburtstag am 29. Mai 2022 gab er bekannt, nach Salzburg zurückkehren. Seither lebt Kothgasser im Priesterseminar der Erzdiözese Salzburg.

(Quelle: SALZBURG24)