Der für morgen, Mittwoch, angesetzte Gerichtstermin zur Musterklage gegen die Salzburger Festspiele u.a. wegen des Vorwurfs der Verletzung der Zahlungspflicht im Zusammenhang mit Verschiebungen und Absagen im Jahr 2020 ist abgesagt. Wie "art but fair UNITED" (Berufsverband für Freischaffende der Darstellenden Kunst und Musik) am Dienstag bekannt gab, wurde der Termin aufgrund der Absage eines Zeugen verschoben. Die Verhandlung soll nun am 27. Dezember stattfinden.

Ehemaliger Chordirektor bei wichtiger Probe

Nicht erscheinen kann Ernst Raffelsberger, ehemaliger Chordirektor der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Für Kritik sorgt nun, dass die Information über dessen Unabkömmlichkeit aufgrund einer wichtigen Probe am Opernhaus Zürich bereits am 20. September beim Gericht eingegangen war, über die Absage des Termins jedoch erst am Montagabend informiert wurde. "Dies reiht sich ein in eine Vielzahl von sachlich nicht nachvollziehbaren Verschiebungen", heißt es seitens "art but fair". So hatte es heuer bereits mehrfache Verschiebungen gegeben.

"Der jetzt vorgeschlagene Termin am 27.12. fällt in die Weihnachtsferien, ist also völlig ungeeignet als Ersatztermin, wenn man unbedingt alle Zeugen in einer Verhandlung vernehmen möchte", so "art but fair", als dessen Sprecher der Kammersänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke fungiert. So wurde auch wenig Verständnis dafür gezeigt, warum "nicht wenigstens die vier weiteren Zeugen, die ihr Kommen zugesagt haben, vernommen werden".

