Bier ist fest in Österreichs Kultur und Kulinarik etabliert. Die Brauereien des Landes produzieren und verkaufen nach einem Einbruch in der Corona-Krise allmählich wieder auf dem Niveau von 2019. Und auch qualitativ gibt es flächendeckend wenig zu meckern. Und dennoch gibt es im Bundesland Salzburg zahlreiche Menschen, die sich ihr Lieblingsgetränk selbst zusammenbrauen. Ganz unabhängig vom gestiegenen Bierpreis.

Kleines Sudhaus mitten in Salzburger Küche

So wie Elisabeth und Max Kraml, die seit 2017 als „Mell Ale“ regelmäßig in ihrer Küche in der Stadt Salzburg brauen. Nach einem Braukurs fing Max Feuer und das Ehepaar legte sich eine handliche Brau-Anlage zu. „Das All-in-one-System ist sehr praktisch und passt in unsere Kücheninsel“, erklärt Elisabeth beim SALZBURG24-Lokalaugenschein. Mittlerweile brauen die beiden auf einem 35-Liter-System zirka ein Mal pro Monat. „Wir haben Interesse an verschiedenen Sorten und probieren viel aus“, erzählt die 51-Jährige. Dabei geht es den beiden in erster Linie gar nicht darum, den Eigenbedarf zu decken, der Bierpreis ist auch kein Antrieb. Denn das würde sich sowieso nicht rechnen. „Andere backen Brot, wir brauen halt Bier und sind eher Genießer, der Rest wird an Freunde verschenkt“.

„Mell Ale“ auf Anhieb Staatsmeister

Das Feedback für die beiden war bislang sehr gut. „Schon unser erster Sud ist gelungen“, erzählt Max, der am liebsten mit Kräutern und Früchten experimentiert. Ihre berufliche Ausbildung als Chemiker bzw. Chemietechnikerin kommt den beiden beim Brauen dabei durchaus entgegen. Daher dauerte es auch nicht lange, ehe die erste Prämierung bei der Austrian Bier Challenge (ABC) auf sich warten ließ. Mit ihrem Holler Galgant Wit, einem belgischen Weißbier mit Galgantwurzel und Holunderblüten, fuhren sie den Staatsmeistertitel der Hobbybrauer in der Kreativbier-Kategorie ein. 2021 folgte ein vierter, 2022 ein dritter Platz in derselben Kategorie. „Wir arbeiten mittlerweile schon darauf hin, aber brauen nur, was uns selber auch schmeckt“, gibt Elisabeth zu.

Salzburger Hobbybrauer vernetzen sich

Im Zuge der ABC treffen sich jährlich Hobbybrauer aus ganz Österreich und tauschen sich aus. Das nutzen und schätzen auch Elisabeth und Max. Wobei es diesen Austausch mittlerweile auch im Bundesland Salzburg bei den Stammtischen des Interessenvereins ABC-Ausrichters, der BierIG, gäbe. „Das haben wir am Anfang noch nicht gehabt, aber Max war dabei federführend und organisiert immer die Treffen“. Mit dem Feedback anderer Hobbybrauer und Biersommeliers tüfteln „Mell Ale“ dann weiter an ihren Bieren. Und schon im Herbst werden sie wieder mehrere Sude bei der ABC einreichen.

„Brewders“ brauen in Anthering

Ähnlich wie das Salzburger Ehepaar fing es auch bei den Brüdern Thomas und Andreas Ehinger aus Anthering (Flachgau) an. „Wir haben zu Hause aus Spaß mit einem billigen Brauset experimentiert. Das Bier wurde allerdings nichts. Danach haben wir es nochmal probiert und angefangen uns in Foren und Büchern einzulesen“, erinnert sich Andreas im Gespräch mit S24. Danach legten sich die „Brewders“, wie sie sich nennen, einen handelsüblichen Einkocher zu und versuchten sich 2011 an ihrem ersten Weißbier. „Das war überraschend gut und brauen wir immer noch“. Damit waren die Antheringer „sofort infiziert“ und rüsteten auf eine 190-Liter-Anlage auf.

You have to be prepared… #greeningthebeer #paddyisaroundthecorner ???????????? Gepostet von BREWDERs am Donnerstag, 16. März 2023

Bier auf Auftrag

Für den Eigenverbrauch sei das allerdings etwas zu viel, weshalb sich die „Brewders“ noch ein kleineres Gerät für 25 Liter zulegten. „Damit brauen wir dann spezielle Testsude oder für private Geburtstagsfeiern“, erzählt der 42-Jährige.

Das Brüderpaar ist dem exklusiven Heimbrauer-Dasein allerdings schon entwachsen und hat ein kleines Gewerbe angemeldet. Einerseits brauen sie größere Sude für Veranstaltungen wie den Antheringer Adventmarkt und verkaufen dort ihre Spezialbiere und schenken aus. „Bei uns kann man auch auf Bestellung Bier mit eigenen Etiketten bestellen“. Das würde dann in größerer Menge bei einer bayerischen Brauerei gebraut werden und sei besonders bei Firmen sehr beliebt. „Viel verdienen kann man dabei nicht, aber es macht uns halt Spaß“, gibt Ehinger zu. Das Brauen zum Hauptberuf zu machen, stehe daher derzeit nicht im Raum.

Bierpreis kein Anstoß für Heimbrauer

Wie auch „Mell Ale“ geht es den „Brewders“ ganz und gar nicht darum, billiges Bier selbst zu produzieren, weil das Gebräu im Handel zu teuer ist. „Das ist zwar die Geschichte, die ich immer erzähle, stimmt aber natürlich nicht“, scherzt der Jüngere der brauenden Brüder. Im Endeffekt käme man im kleinen Bereich ohnehin nicht an die stark kritisierten Preise im Handel heran. Zudem braucht man für einen Sud schon sechs bis sieben Stunden. Egal ob es zehn oder 100 Liter sind. Rohstoffe, Energiekosten und Arbeitsaufwand würden nicht dafür stehen. Die Freude am Hobby mache es aus.

„Brauton“ macht Ernst

Die Faszination an der Vielfalt und am Brauen treibt auch Peter Kreyci und Philipp Zezula aus der Stadt Salzburg seit 2015 an. „Wir waren mit unserer Band auf USA-Tour und waren von der Biervielfalt begeistert. Das haben wir dann zu Hause im Kochtopf auch ausprobiert“, erinnert sich Kreyci im S24-Gespräch. Jedoch sind die beiden dem Heimbrauen rasch entwachsen. Was als „Grillparzer Bräu“ im Stadtteil Schallmoos startete, wurde 2019 gestützt durch eine Crowdfunding-Kampagne als „Brauton“ ernst.

Musik und Bier kombiniert

Das erste Bier, das die beiden Salzburger auf den Markt brachten, war ein Pale Ale, mit dem sie als „Grillparzer Bräu“ 2017 schon den Staatsmeistertitel der Hobbybrauer geholt haben. „Auch mit dem India Pale Ale wurden wir Staatsmeister und haben gemerkt, dass wir vielleicht Talent haben“, schmunzelt der 34-Jährige. Den Übergang zur kommerziellen Marke machte eine Diplomarbeit des dritten „Brauton“-Teils perfekt. „Leo hat bei der Markenbildung Musik und Bier verbunden“, erzählt Kreyci. Und dazu gehört auch, dass jedes Bier einen musikalischen Paten hat, mit dessen Musik es bei der Gärung beschallt wird.

Wie schmeckt eigentlich Musik? https://www.salzburg-leben.at/brauton-salzburg-leben/ Salzburg Leben über Brauton- Bier mit Musikgeschmack. Fotos by Salzburg Leben Gepostet von Brauton am Mittwoch, 28. Oktober 2020

Schwerer Start in Salzburg

Ganz so einfach wäre es aber nicht gewesen, das Pale Ale zu etablieren. „Einerseits ist es ein spezieller Bierstil und auf der anderen Seite mussten wir den höheren Preis rechtfertigen“, erinnert sich er Musikladen-Besitzer. Mittlerweile habe sich die Marke „Brauton“ aber schon etabliert und die Gründer seien sehr zufrieden. Nicht zuletzt deshalb gehen die Planungen schon weiter. „Im Hinterkopf haben wir eine eigene kleine Brauerei in Salzburg. Das war von Anfang an unser Ziel“. Für die Umsetzung müssten allerdings noch einige Faktoren wie Location, Preis und mehr stimmen.

Bis dahin brauen sie weiterhin regelmäßig leidenschaftlich gern mit Braukurs-Kunden oder für Versuchssude auf ihrer kleinen Anlage in der Grillparzer Straße.

Hobbybrauer-Gesetze in Österreich Bierbrauen ist in Österreich ein freies Gewerbe. Somit dürfte jeder mit einem Gewerbeschein Bier produzieren und verkaufen. Als Hobbybrauer gilt man, solange man sein Gebräu nicht gewerblich vertreibt. Es ist somit egal, wie viel man exklusiv für den Hausgebrauch jährlich produziert. Ansonsten müsste man die Mengen melden und Biersteuer abführen.

(Quelle: SALZBURG24)