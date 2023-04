Die FPÖ freut sich über ein Plus von 6,91 Prozent und mit insgesamt 25,75 Prozent der Stimmen über Platz zwei bei der Salzburger Landtagswahl. Insgesamt sind die Freiheitlichen unter der Führung von Spitzenkandidatin Marlene Svazek damit in 31 von 119 Ortschaften die stärkste Partei. Ansonsten konnte nur Kay-Michael Dankl mit seiner KPÖ Plus Gewinne verbuchen und sprang auf 11,66 Prozent. Die Kommunisten haben ihr Ergebnis in der Landeshauptstadt fast verzwanzigfacht und erzielten dort mit 21,5 Prozent ihr klar bestes Ergebnis. „Mit dem Ergebnis in der Stadt Salzburg habe ich noch gerechnet, aber das am Land überrascht mich“, gab Dankl selbst im Gespräch mit SALZBURG24 zu.

Geringster FPÖ-Gewinn in Mattsee

Der große Wahlsieger, die FPÖ, erhielt mit 43,5 Prozent in Werfenweng (Pongau) den meisten Zuspruch. Das ist ein Plus 8,71 Prozent in einer ohnehin schon starken blauen Kommune. Doch nicht überall fiel das Wachstum so groß aus.

Ein überschaubares Ergebnis lieferte nämlich die Flachgauer Gemeinde Mattsee. Das hat selbst Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) ein wenig überrascht, als er Montagfrüh im S24-Gespräch davon erfahren hat. „Nur“ 3,08 Prozent legten die Freiheitlichen dort zu. Die KPÖ schaffte es im Tourismusort auf 11,62 Prozent insgesamt. „Man hat gemerkt, dass die Stimmung in der Gemeinde stark KPÖ-lastig war“, erzählt der SPÖ-Bürgermeister. „Durch den starken Zuzug aus der Stadt Salzburg in den letzten Jahren haben wir ein eher linkes Potenzial. So waren auch die Grünen bei uns immer schon stark.“

Landtagswahl ohne Einfluss auf Gemeinderatswahl

Schwarzmayrs SPÖ gelang in Mattsee ein Plus von 3,78 Prozent und belegt mit 14,93 Prozent Platz drei hinter der ÖVP und FPÖ. Dass dies Auswirkungen auf die Gemeinderatswahl im nächsten Jahr haben könnte, macht sich der 34-Jährige allerdings keine Sorgen. „Die Leute können klar unterscheiden, ob es sich um eine Landtags- oder Gemeinderatswahl handelt“, hofft er weiter im Amt bleiben zu können. Sein Koalitions-Tipp für die Landesregierung ist übrigens Schwarz-Blau. „Aber nicht, weil ich es will!“

David Eggers Heimvorteil schmilzt

FPÖ und ÖVP wurden in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) allerdings auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Denn die Heimatgemeinde von SPÖ-Spitzenkandidat David Egger ist eine von sechs Ortschaften, in der die Sozialdemokraten die Nase vorne hatten. „Das war eigentlich zu erwarten, weil David ja den Heimvorteil hat. Trotzdem hat er den Bonus nicht so gut ausspielen können“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Adi Rieger gegenüber S24. Denn Eggers Heimvorteil schmilzt immer mehr, und die SPÖ gewann hauchzart mit nur 15 Stimmen Vorsprung auf die Blauen. „Die FPÖ ist in Neumarkt traditionell immer stark“. Überrascht hat ihn das gute Gesamtergebnis der KPÖ, das in seiner Gemeinde mit insgesamt 8,36 Prozent allerdings unter dem landesweiten blieb.

Neumarkt ist dreigeteilt

„Aus Erfahrung weiß ich, dass wir eine große Wechselwählerschicht haben“, so Rieger, der seine ÖVP bei der nächsten Gemeinderatswahl wieder an der Spitze und im Dreikampf vor SPÖ und FPÖ sieht. „Weil es keine Protestwähler auf Gemeindeebene gibt. Hier geht es immer um die Sache und die Leute spüren und hören, was passiert“. Bei der letzten Wahl hätten er und seine ÖVP noch vom Aufwind von Sebastian Kurz profitiert. Da Regierungsparteien aktuell auf allen Ebenen von der Wählerschaft eher abgestraft werden, rechnet er nicht mit dieser Unterstützung, wundert sich aber: „Es ist lustig, dass plötzlich alle auf Ibiza vergessen haben“.

ÖVP legt in Goldegg zu

Auch in der Pongauer Gemeinde Goldegg ist ein ÖVP-Bürgermeister im Amt. Hannes Rainer hatte allerdings mehr Freude mit dem Ergebnis in seiner Ortschaft. Denn nirgends hat die Volkspartei so hohe Gewinne verzeichnet wie hier. Auch wenn es „nur“ 5,4 Prozent sind, ist Rainer stolz darauf: „Das zeigt, dass gut gearbeitet wird“. Bei einer ohnehin schon starken schwarzen Wählerschicht und dem generellen FPÖ-Trend sei das schon bemerkenswert. Dass ihm dieser Wählerstrom bei der Gemeinderatswahl 2024 zum Verhängnis werden könnte, glaubt er nicht: „Ganz im Gegenteil, die Bürger erkennen die Leistung“.

(Quelle: SALZBURG24/APA)