Salzburger Polizei erwischt gleich drei Drogenlenker

Drei Führerscheinabnahmen wegen Beeinflussung durch Suchtmittel binnen weniger Stunden meldet die Polizei.

Am Nachmittag wurde in Bruck an der Glocknerstraße ein 21-jähriger Pongauer mit seinem Pkw angehalten. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Der junge Mann gab an, zwei Tage zuvor mehrere Hasch-Cookies konsumiert zu haben. Der Probeführerscheinbesitzer verweigerte die klinische Untersuchung. Seinen Führerschein ist er dennoch los, berichtet die Polizei in einer Pressemeldung am Donnerstag.

Drogenlenker auf Kokain

Wenig später löste ein Lkw auf der A1 in Richtung Deutschland bei Salzburg die Höhenkontrolle aus. Der 23-jährige Lenker aus dem Tennengau wurde schließlich kurz vor dem Lieferinger Tunnel angehalten. Aufgrund eines technischen Defektes hatte sich die Ladeluke nicht schließen lassen, weshalb sie um knapp 20 cm über die erlaubten vier Meter hinausragte.

Auf Drogen wurde der Mann wegen seines auffälligen Verhaltens getestet, so die Polizei. Und der Schnelltest schlug an – positiv auf Kokain. Die amtsärztliche Untersuchung diagnostizierte schließlich die Fahruntauglichkeit des 23-Jährigen. Auch sein Führerschein wurde von den Beamten an Ort und Stelle abgenommen.

Kurz nach 20 Uhr wurde 43-jähriger Rumäne mit seinem Pkw bei der Abfahrt Salzburg-Süd kontrolliert. Auch sein Drogentest fiel positiv auf Kokain aus. Er war laut Amtsarzt ebenfalls fahruntauglich und musste den Führerschein abgeben. In allen Fällen werden Anzeigen erstattet, so die Polizei abschließend.

(Quelle: SALZBURG24)