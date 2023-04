Die Salzburger Schulklasse, die nach einem Ausflug nach Rom in der italienischen Hauptstadt festsitzt, weil die Bahnverbindungen zwischen Nord- und Süditalien am Donnerstag wegen der Entgleisung eines Waggons in Florenz unterbrochen sind, wird am Freitagabend in Salzburg erwartet. Die 23 Schülerinnen und Schüler sowie das begleitende Lehrpersonal – insgesamt 26 Personen – reisen am Freitag nach Venedig, wo ein Salzburger Reisebus auf sie wartet.

Bahnverbindung wegen Entgleisung unterbrochen

Die Dritt- und Viertklässler der Mittelschule Salzburg-Nonntal waren am Sonntag in Rom eingetroffen. Weil die Bahnverbindungen zwischen Nord- und Süditalien wegen der Entgleisung des Waggons in Florenz unterbrochen waren, konnten sie am Donnerstag nicht wie geplant die Heimfahrt antreten. Wegen Verspätungen von bis zu fünf Stunden mussten sie eine zusätzliche Nacht in Rom verbringen.

Salzburger Schulklasse verbringt weitere Nacht in Rom

"Zum Glück waren Lehrer dabei, die Italienisch konnten. Auf dem römischen Hauptbahnhof Termini herrschte Chaos. Es war sehr problematisch, ein Hotel für 26 Personen zu finden und die Heimreise zu organisieren. Ein Elternteil hat uns geholfen, ein Busunternehmen zu finden, das die Klasse von Venedig nach Salzburg bringt. Aufgrund des deutschen Bahnstreiks am Freitag war nämlich auch das eine Herausforderung", berichtete Schulleiter Thomas Schiendorfer gegenüber der APA und bestätigte damit einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Wer trägt Kosten für Busreise?

Fraglich ist jetzt, wer die Kosten für den verlängerten Rom-Aufenthalt und die Rückfahrt übernehmen wird. Die italienische Bahn werde die Kosten für die Bahntickets nicht erstatten, berichtete der Schulleiter. Die Lehrkräfte hätten für Hotel und Bahnkarten bis Venedig mit ihrer Kreditkarte bezahlt.

Tausende Passagiere sitzen fest

Zu den chaotischen Zuständen kam es im italienischen Bahnsystem, nachdem der Waggon eines Güterzuges entgleist war. Bei dem Unfall nahe der Station Firenze Castello in der Nacht auf Donnerstag wurde niemand verletzt. Die für die Nord-Süd-Verbindungen wichtige Bahnroute zwischen Florenz und Bologna war aber für viele Stunden unterbrochen, sowohl für den Regional- als auch den Fernverkehr. An vielen Bahnhöfen, etwa in Rom und Mailand, saßen tausende Passagiere fest.

(Quelle: APA)