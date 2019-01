Aktuell ist in der Stadt Salzburg eine offizielle Freigabe des Leopoldskroner Weihers nicht absehbar, wie Stadtgärten-Leiter Christian Stadler klarstellt. Das Betreten der Eisflächen sei nur auf eigene Gefahr möglich, es wird aber davon abgeraten.

Akute Unfallgefahr auf dünnen Eisflächen

"Der Leopoldskroner Weiher wird vom Almkanal durchflossen. Im Bereich der Mündung und des Abflusses existieren große Bereiche mit noch 'jüngerem' und daher dünnem Eis", erklärt Stadler. Dort bestehe akute Unfallgefahr, da der Übergang vom tragfähigen zum dünnen Eis optisch kaum erkennbar sei.

Wenn – wie derzeit – die Eisfläche am Leopoldskroner Weiher eingeschneit ist, ist diese Gefahr noch größer. "Es entwickelt sich durch Schneefälle und Tauwetterphasen ein sogenanntes 'Sandwich-Eis', welches zwar eine beträchtliche Dicke aufweist, jedoch sehr instabil ist", so der Leiter der Stadtgärten. Werden Eislaufbahnen vom Schnee frei geschaufelt, entwickle sich unter den Schneewällen eine dünnere Eisdecke, die wiederum bruchgefährdet sei. Zudem gibt es Bereiche, in denen die Schlammschicht am Boden des Weihers ausgast. Diese Gasbläschen sammeln sich unter dem Eis, behindern die Eisbildung und verringern so die Tragfähigkeit. Auch diese Bereiche seien kaum erkennbar.

Nach dem Schnee kam die Kälte und obwohl einige Weiher und Teiche schon zugefroren wirken, die Eisdecke trägt noch nicht. Bitte auf die Beschilderung achten!!! Gepostet von Wasserrettung Salzburg-Stadt am Montag, 21. Januar 2019

Zeller See nur teils zugefroren

Aber nicht nur am Leopoldskroner Weiher in der Landeshauptstadt, sondern auch auf vielen Seen im Bundesland Salzburg ist die Eisfläche noch nicht dick genug, so etwa am Zeller See (Pinzgau). "Ein Großteil des Sees ist derzeit noch eisfrei, nur einzelne Bereiche am Nordufer sind sehr dünn mit Eis überzogen", sagt Mario Panzl vom städtischen Bauamt in Zell am See auf SALZBURG24-Anfrage. Erst am Mittwoch ist ein Rehkitz eingebrochen und verendet, wie die Wasserrettung auf Facebook meldet.

Die ASBÖ Wasserrettung Zell am See wurde heute um 16:04 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr Zell am See zu einer... Gepostet von ASBÖ Wasserrettung Zell am See am Mittwoch, 23. Januar 2019

Warmfront am Wochenende in Salzburg

Die kommende Warmfront am Wochenende ist für die Eisbildung auch nicht wirklich förderlich. "Am Samstag wird es verbreitet Schneefall bzw. Regen bei leichten Plusgraden geben", prognostiziert Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gegenüber S24. Am Sonntag werden gar bis zu plus fünf Grad und Sonnenschein erwartet. Aber: In der kommenden Woche rechnet der Meteorologe wieder mit frostigen Temperaturen tagsüber und sehr kalten Nächten. Die Chance auf zugefrorene Seen steigt also wieder erheblich.