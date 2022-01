Salzburger Skigebiete mit Auslastung zufrieden

Seit 17. Dezember haben Gastronomie und Hotellerie in Österreich wieder für Geimpfte und Genesene geöffnet. Mit diesem Startschuss füllten sich auch die Hotelzimmer in den Salzburger Wintersportorten im Innergebirg. „Das erste Wochenende war gut, ab dem 25. Dezember war die Auslastung sehr, sehr gut“, erzählt Obertauerns Tourismusdirektor Mario Siedler im Gespräch mit SALZBURG24. Er rechnet mit bis zu 90 Prozent belegter Betten. Da die genauen Zahlen erst noch erhoben werden, sind das Schätzungen, die allerdings in Anbetracht der Umstände für Zufriedenheit sorgen.

Weniger Urlauber im „Jännerloch“

Abstriche musste man im Skigebiet zwischen Pongau und Lungau dennoch machen. „Normalerweise haben wir in den Weihnachtsferien eine Auslastung von 110 Prozent“, erzählt Siedler. Das läge an der Mehrfachbelegung vieler Zimmer mit Kindern. Die Hälfte der Skiurlauber in Obertauern kämen in dieser Zeit aus Deutschland, ein Viertel aus Österreich. Aber mit Ferienende setzt gleichzeitig das berüchtigte „Jännerloch“ ein. Somit wären nur noch die Hälfte der 9.500 Betten in Obertauern belegt. „Aber da wir bis Ende März bzw. April schneesicher sind, kommen viele Gäste aus England, den Niederlanden oder Dänemark erst später“, so der Touristiker. Allerdings alles mit Vorbehalt, da die drohende Omikron-Welle allen einen Strich durch die Rechnung machen könnte. „Es ist Kaffeesudlesen.“

Spontane Buchungen in Skigebieten

Die Verfügbarkeit von Zimmern hätte zumindest, im sonst ausgebuchten, Obertauern zu Spontanurlauben geführt. Auch die Möglichkeit Buchungen kurzfristig zu stornieren, würde von den Wintersportlern gut angenommen werden.

Ski-Weltcup-Absage schmerzt Flachau

Ähnlich zeige sich laut S24-Informationen die Lage in Flachau (Pongau). Aber natürlich schmerzt zusätzlich die Absage des Weltcup-Slaloms, der am Dienstag auf der „Hermann Maier Weltcupstrecke“ stattfinden hätte sollen. Das nach Schladming verlegte Ski-Spektakel sorgt jährlich für großen Andrang und ausgebuchte Betten in Flachau.

Saalbach hofft auf Aufwind ab Februar

Durchaus zufrieden mit dem Zustrom rund um Neujahr zeigte sich auch der Marketingleiter von Saalbach-Hinterglemm, Wolfgang Quas. „Natürlich sind die Zahlen nicht vergleichbar mit jenen im Jahr 2019“, erklärt Quas gegenüber S24. Die Urlauber aus den wichtigen Märkten Österreich, Deutschland und Niederlande sind nicht ausgeblieben. Den Einbruch im Jänner soll die bessere Buchungslage ab Februar bis zum Saisonende zu Ostern wieder ausmerzen. „Aber wenn die Zahlen wieder nach oben gehen, wird auch die Reisetätigkeit zurückgehen“, befürchtet der Marketingleiter.

Unsicherheitsfaktor Omikron

Der Unsicherheitsfaktor Omikron könnte die Betriebe in den Salzburger Skigebieten vielfach treffen. Einerseits könnten Reisebeschränkungen den Zustrom aus dem Ausland hemmen. Andererseits sind auch große Personal-Ausfälle durch Corona-Infektionen möglich. „Die Betriebe versuchen daher ihre Mitarbeiter dazu zu bewegen, dass sie sich schützen. Aber den Risikofall gibt es, dass Mitarbeiter dennoch ausfallen“, weiß Quas. Man versuche sich bestmöglich auf die Situation vorzubereiten. Alles sei besser, als die letzte Wintersaison, die quasi ganz ins Wasser fiel.

2-G-Plus nicht umsetzbar

Im Vorfeld der Regierungsklausur der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung am Mittwoch und Donnerstag plädieren die Grünen für eine 2-G-Plus-Regelung (Geimpft, genesen und PCR-getestet) in den kommenden vier Wochen. Durch regelmäßiges Testen könnten Infektionsketten unabhängig von Kontaktnachverfolgung gebrochen werden, so sein Kalkül.

Die, Idee Hotellerie, Gastronomie und Liftbetriebe auf 2-G-Plus aufzustufen, halten weder Quas noch Siedler für sinnvoll bzw. umsetzbar. „Man kann nicht 10.000 Leute täglich testen. Das würde im weitesten Sinne dem Zusperren gleichen“, meint Siedler. Die 2-G-Regel sei mittlerweile überall bekannt und würde gut funktionieren und angenommen werden. Nur das Tragen der FFP2-Masken habe in Obertauern anfangs kleinere Schwierigkeiten hervorgerufen. „Es war nicht jedem klar, warum man am Lift an der frischen Luft eine Maske tragen soll und für Urlauber aus osteuropäischen Länder waren FFP2-Masken völlig neu.“

(Quelle: SALZBURG24/APA)