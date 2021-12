Immer wieder hätten großteils Kundinnen von unangenehmen Erlebnissen mit anderen Tätowierern berichtet, erzählt Ronja Plasser, Tätowiererin in der Moksha Tattoo Gallery in Hallein (Tennengau). „Ich habe dann auch mit Kollegen darüber gesprochen und meist wurde es damit abgetan, dass das eben die älteren Kollegen wären und die das nicht so meinen würden“, erzählt sie. Generell sei es ein Problem, dass in der Tattoo-Szene Grenzen schnell verschwimmen könnten. „Man verbringt oft sehr viele Stunden, sehr nahe mit dieser Person, unterhält sich, versteht sich vielleicht gut. Darin sehen manche Signale, die gar keine sind“, erklärt sie.

Mangel an Beratungsstellen

Besonders deutlich aufgefallen sei ihr das Problem, als sie einer Kundin nach einem Übergriff helfen wollte. „Als Einzelperson fühlt man sich in so einer Situation absolut hilflos und ich dachte, von jemanden aus der Branche zu hören, dass so ein Verhalten nicht in Ordnung ist, kommt vielleicht eher an.“ Bei dem Tätowierer sei sie aber auf taube Ohren gestoßen. Auch die Suche nach Beratungsstellen oder Ähnlichem war erfolglos. „Selbst ich war überfordert und hatte keine Ahnung, an wen man sich in so einem Fall wenden kann“, erzählt sie.

Instagram-Seite bietet Opfern Plattform

Auf Instagram hat sie dann ein Profil gefunden, das sich T.R.A.S.H (@t.r.a.s.h.__) nennt. Das steht für Tattoers Rage Against Sexual Harassment, also Tätowierer gegen sexuelle Belästigung. Ziel der Seite sei es vor allem auf das Problem aufmerksam zu machen. „Präsenz ist das Wichtigste. Dann können Kunden besser einschätzen, welches Verhalten Grenzen überschreitet und Täter schrecken eher zurück“, wie uns Silke H. (Name von der Redaktion geändert) erklärt. Gemeinsam mit zwei weiteren Tattoo-Artists hat sie die Seite ins Leben gerufen. Betroffene können auf dem Profil ihre Erlebnisse schildern, um andere davor zu bewahren, dieselben Erfahrungen zu machen. Die Ersteller der Seite helfen den Opfern bei strafrechtlich relevanten Übergriffen auch Anzeige zu erstatten.

Opfer erkennen Übergriffe erst spät

Für Kunden könne es laut Plasser jedoch schwierig sein, einzuschätzen, ab welchem Punkt Grenzen überschritten werden. Als Artist hingegen wisse man genau, wie man sich zu verhalten habe, betont die Künstlerin. „Ich war bei vielen Dingen, die mir Kundinnen erzählt haben, wirklich geschockt und oft haben sie gar nicht verstanden, was ich daran so schlimm finde. Diese Erkenntnis, dass etwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen, kommt bei vielen erst spät.“

Freude auf das neue Tattoo

Findet man sich in einer Situation wieder, die unangenehm oder übergriffig ist, sei es das sinnvollste den Termin abzubrechen und zu gehen. Aber das ist nicht immer einfach, wie Plasser erklärt: „Meist wartet man ein halbes Jahr oder länger auf einen Termin, leistet vielleicht noch eine Anzahlung und freut sich natürlich auch schon auf das neue Tattoo.“ Daher rät sie dazu, direkt und deutlich zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist und auch auf Flirtversuche nicht im mindesten einzugehen.

Mit Begleitung zum Tattoo-Termin

Damit solche Situationen gar nicht erst entstehen, kann es hilfreich sein, jemanden zum Termin mitzunehmen, so Plasser. „Das sollte vonseiten des Tätowierers auch immer möglich sein. Wenn jemand sagt, man darf ausschließlich allein zum Termin kommen, muss man das definitiv hinterfragen.“ Ausnahmen seien durch die Corona-Situation nicht auszuschließen, aber es sollte jedenfalls möglich sein, dass die Begleitung im Vorraum wartet.

Augen auf bei der Wahl des Tätowierers

Auch bei der Wahl des Studios gäbe es laut der Tätowiererin Anzeichen dafür, ob seriös gearbeitet wird. „Es sollte immer angeboten werden, Trennwände zum Abschirmen aufzubauen oder intime Stellen abzukleben. Außerdem sollte nie gefordert werden unnötige Kleidungsstücke auszuziehen. Wenn man am Arm tätowiert wird, ist es sicher nicht nötig, das Oberteil auszuziehen“, erklärt sie.

Halleiner Tätowiererin bessert fremde Werke aus

Doch auch nach überstandenem Termin kann es sein, dass man sich nochmal an den Tätowierer wenden muss. Häufig müssen Tattoos nachgestochen oder Kleinigkeiten ausgebessert werden. „Es gibt viele Tätowierer, die prinzipiell keine Arbeiten von anderen Künstlern fertigstellen oder ausbessern. Einfach, weil das relativ schwierig und nicht die angenehmste Arbeit ist.“ Um Kundinnen aber davor zu bewahren, sich erneut in einer übergriffigen Situation wiederzufinden, nimmt die Halleiner Tätowiererin auch solche Aufträge an. „Niemand sollte wieder dorthin müssen, wo so unangenehme Erfahrungen gemacht wurden.“

