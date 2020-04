Alleine im vergangenen Jahr kamen 62 neue Kundenprojekte hinzu. Und selbst Covid-19 dürfte diesem Trend keinen Abbruch tun. Für das neue Geschäftsjahr konnten bereits mehrere Großprojekte abgeschlossen werden. "Trotz Einschränkungen in der direkten Kundenbetreuung und Akquisition übertrifft das Projektvolumen bereits jetzt die Zahlen des Vorjahres", teilte das Unternehmen mit. "Wir haben keinen einzigen Mitarbeiter zu Kurzarbeit angemeldet", betonte Suter. Im Werk in Innsbruck wird unter den neuen Sicherheitsbestimmungen produziert.

Neue Projekte in den USA und Kanada

Das Wachstum im Vorjahr ist fast allen Märkten geschuldet. Während in der DACH-Region bestehende Kunden auf eine Modernisierung ihrer Anlagen setzten, konnten vor allem Übersee neue Projekte gewonnen werden. In den USA und in Kanada kamen etwa zahlreiche Skigebiete hinzu. Zudem wurde für den US-Markt der Stadien und Arenen 2019 eine eigene Niederlassung gegründet.

Axess-AG-Umsätze auch in Asien gesteigert

Auch in Asien stiegen die Umsätze, vor allem in den beiden wichtigsten Märkten Japan und China. So war der Zuwachs in Japan mit über 100 Prozent von allen Ländern der größte. Dort wurde abseits des Skibusiness mit dem Kyoto Museum ein wichtiger Kunde gewonnen. In China wurden mit der Bank of China eine Kooperation im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2022 und ein Projekt mit dem Auto Museum in Shanghai abgeschlossen. In den Mittel- und Osteuropäischen Ländern und Russland hätten überwiegend die Geschäftsfelder Stadien und Messen Akzente gesetzt.

In Europa stach laut dem Unternehmen Frankreich hervor. Im Nicht-Skibereich stieg der Umsatz bei den Bädern und Museen. So habe sich etwa das Luft- und Raumfahrtmuseum "Musee de L'Air et de L'Espace in Paris" für das System von Axess entschieden.

Die 1998 gegründete Axess AG ist weltweit mit 20 Niederlassungen vertreten, welche 53 Länder betreuen. Das Unternehmen beschäftigte zuletzt knapp über 300 Mitarbeiter. In Anif sitzen die Entwicklungsabteilung, der Vertrieb und das Marketing, produziert wird in Innsbruck.

