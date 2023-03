Für die Generali Zukunftsstudie hat Marketagent eine Befragung unter 1.000 Menschen im Alter von 14 bis 75 Jahren in Österreich durchgeführt. Dabei stechen die Menschen in Salzburg heraus: 86 Prozent der hier lebenden Menschen sind der Befragung zufolge mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden. In Gesamtösterreich sind es hingegen nur 77 Prozent. Damit ist Salzburg das Bundesland mit den zufriedensten Menschen in Österreich. Knapp zwei Drittel der Salzburger:innen blicken trotz der Sorgen angesichts der Teuerung, des Krieges und des Klimawandels optimistisch auf die kommenden fünf bis zehn Jahre.

Daraus schöpfen Salzburger:innen Zuversicht

Zuversicht schöpfen die Menschen im Bundesland den Studienautoren zufolge aus dem Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, gefolgt von der Familie und dem Umfeld wie Freunde und Bekannte. Die Ränge vier und fünf belegen der Arbeitsplatz und die finanzielle Absicherung. In keinem anderen Bundesland stimmt der Arbeitsplatz bzw. die berufliche Ausbildung und Qualifikation die Menschen so zuversichtlich wie in Salzburg (Salzburg 80 Prozent; Österreich: 69 Prozent).

Familie, Freundschaft und Natur am wichtigsten

Um in Zukunft zufrieden und glücklich in Österreich leben zu können, sind den Salzburger:innen stabile wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen wichtiger als allen anderen Bundesländern (Salzburg: 41 Prozent; Österreich: 32 Prozent). Die größten „Glücksbringer“ im Leben sind in Salzburg die Familie (78 Prozent), Freundschaften (52 Prozent) und die Natur (48 Prozent). Die berufliche Verwirklichung ist in keinem Bundesland so wichtig wie in Salzburg mit 22 Prozent (Österreich: 15 Prozent).

Nachhaltigkeit besonders wichtig

Deutlich unterscheiden sich die Angaben der Salzburger:innen vom Rest Österreichs auch darin, welche Bereiche zuletzt wichtiger geworden sind: Während in Österreich Gesundheit, Sicherheit/Frieden und finanzielle Absicherung die Top-drei-Bereiche sind, sind es in Salzburg Nachhaltigkeit und Gesundheit sowie Sicherheit/Frieden. In keinem anderen Bundesland ist die Nachhaltigkeit so bedeutend geworden wie in Salzburg mit 48 Prozent (Österreich: 39 Prozent).

Weniger Autofahrten in Salzburg

Der Studie zufolge macht sich der Nachhaltigkeitsgedanke bei den Menschen in Salzburg auch dadurch bemerkbar, dass versucht wird, Autofahrten einzuschränken: 36 Prozent versuchen demnach, das Auto weniger zu verwenden bzw. Fahrgemeinschaften zu bilden oder Öffis zu nutzen. Im Österreich-Vergleich liegt dieser Wert bei 23 Prozent. Auch beim Stromsparen und Senken der Heizkosten ist Salzburg im Österreich-Vergleich Vorreiter.

Neben der Nachhaltigkeit und Reduktion auf das Wesentliche zählt die Achtsamkeit zu jenen Themen, die laut Einschätzung der Salzburger:innen am stärksten in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden.

(Quelle: SALZBURG24)