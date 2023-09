Salzburgs Autos nehmen rund 405 Hektar Platz ein

Grünoasen statt dicht an dicht abgestellte Pkw: Jährlich findet am dritten Freitag im September der internationale „Parking Day“ statt. Städte weltweit legen dann Rollrasen auf Parkplätzen aus und schaffen so Mini-Erholungszonen. Der Aktionstag mache auch bewusst, wie groß der Flächenverbrauch durch abgestellte Autos in Österreich sei, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) heute in einer Aussendung. Pkw würden nicht nur auf der Straße viel Platz einnehmen.

Bereits 88 Pkw würden laut VCÖ aneinandergereiht eine rund 500 Meter lange Autokolonne ergeben bzw. eine Fläche von über 1.000 Quadratmeter benötigen. Salzburgs Pkw nebeneinander geparkt würden damit eine Fläche von rund 405 Hektar brauchen, das entspricht der Fläche von fast 675 Fußballfeldern.

Heuer keine Mini-Oasen in Salzburg

Der „Parking Day“ zeige auch auf, wie die Pkw-Parkplätze anders genutzt werden könnten – etwa begrünt mit Sitzbänken als „Grätzeltreffpunkt“. Die Stadt Salzburg war erstmals 2012 mit dabei. Heuer wird es in der Mozartstadt aber wohl kein Parkplatz-Make-Over geben, wie die Stadt auf S24-Anfrage mitteilt. Zumindest seitens der Stadt sei nichts geplant. Auch von Aktionen von Vereinen wisse man nichts.

„Parking Day“ macht auf starke Versiegelung aufmerksam

Dabei braucht es laut VCÖ angesichts zunehmender Erderhitzung gerade im öffentlichen Raum mehr Bäume und Grünflächen. Große Parkplätze bei Supermärkten, Baumärkten und Einkaufszentren würden durch die großen Asphaltflächen an heißen Tagen die Umgebung zusätzlich aufheizen. Weil diese Wärme an die Luft abgeben wird, belaste das auch die Bewohner:innen im Umkreis. Parkende Autos würden das Problem außerdem noch zusätzlich verschärfen. Unter ihnen speichert sich ein Hitzepolster, das ebenfalls an die Umgebung abgegeben werde.

Einmal mehr fordert der VCÖ deshalb verstärkte Entsiegelung, indem Asphalt etwa durch versickerungsfähige Oberflächen ersetzt wird. Bei festem Kieselbelag könnten beispielsweise schon 40 Prozent des Wassers versickern, bei Rasengittersteinen sogar 85 Prozent.

(Quelle: SALZBURG24)