Salzburgs Badeseen sind "ausgezeichnet"

Im letzten Jahr wiesen 97,7 Prozent der heimischen Gewässer eine "exzellente" Qualität auf, 1,9 Prozent wurden als "gut" beurteilt, 0,4 Prozent waren nicht klassifiziert. Damit kommt Österreich auf einen fast genauso hohen Qualitätsstandard wie 2019, damals waren 98,5 Prozent exzellent. Nur Zypern steht noch besser da.

Die insgesamt 261 Badestellen in Österreich, die als EU-Badegewässer definiert sind, wurden hinsichtlich der Kriterien Keime, Sichttiefe und Temperatur untersucht.

32 von 37 Badestellen in Salzburg „ausgezeichnet“

In Salzburg wird regelmäßig in den Sommermonaten an 37 Badestellen von 29 Seen gemessen. Das übernimmt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die fünf mit „gut“ bewerteten Salzburger Seen sind:

Fuschlsee (Flachgau)

Wallersee (Flachgau)

Seewaldsee (Tennengau)

Goldegger See (Pongau)

Prebersee (Lungau)

Bei allen anderen gemessenen Badestellen in Salzburg war die Wasserqualität im Vorjahr „ausgezeichnet“.

Erfrischende Temperaturen warten

Für sieben Salzburger Seen stellt das Land Salzburg die Temperaturen online zur Verfügung. Für jeden einzelnen Tag lassen sich nicht nur die Temperaturentwicklung nachverfolgen, auch Wasserstand und entsprechende Vergleichswerte werden geliefert. So erkennt man etwa, dass auch die Seen während des Tages im Schnitt um ein, zwei Grade kühler bzw. wärmer werden.

Die aktuellen Temperaturen (Stand, 2. Juni, 9 Uhr):

Mattsee: 16,6 Grad

Obertrumer See: 17 Grad

Grabensee: 17,2

Wallersee: 16,7

Fuschlsee: 12,8

Wolfgangsee: 12,2

Zeller See: 13,6

Eine Auflistung alles Badeplätze in Salzburg findet ihr HIER.

SALZBURG24/Wurzer Der Wiestalstausee gilt als Geheimtipp unter den Salzburger Badestellen. Badeplätze in Salzburg Die Sommerferien nahen mit großen Schritten, die Temperaturen werden in den nächsten Tagen wieder sommerlich. Die Freibäder dürften damit aus allen Nähten platzen. Wir liefern euch einen Überblick …

So wird das Wetter bei dir zu Hause

Die Wetterprognose für dieses Wochenende lässt Vorfreude aufkommen – vor allem für den morgigen Feiertag. „Der Donnerstag ist mit Sicherheit der wärmste und stabilste Tag an diesem verlängerten Wochenende“, informiert die Meteorologin Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf SALZBURG24-Anfrage. Am wärmsten wird es morgen in der Landeshauptstadt und im Flachgau mit rund 26 Grad bzw. 25 Grad – allemal sommerliche Temperaturen. Auch für den nördlichen Tennengau und die tiefen Lagen im Pinzgau werden um die 25 Grad prognostiziert. Am kühlsten wird es im Lungau mit 21 Grad. „Am Nachmittag können zwar ein paar Wolken aufziehen, die aber lokal kurzlebig sind. Dem Badespaß sollte also nichts im Wege stehen“, so Markl.

Stabil ist die Luft auch noch Freitagvormittag, bevor es dann unbeständiger wird. Mit gewittrigen Schauern über den Bergen ist zu rechnen. Auch von Bayern her kommt eine Front, die über das Salzburger Seengebiet im Flachgau zieht.

Warm bleibt es auch am Samstag und am Sonntag. Jedoch zeigt sich die Wetterlage immer labiler. „Es wird schwül und die Luft ist gewitteranfällig. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad“, so die Expertin.

Und der Blick in die neue Woche? Montag und Dienstag sollen laut erster Vorhersage eher unbeständig bleiben, stabileres Wetter ist dann wieder Mitte der Woche angesagt.

Das müsst ihr beim Baden beachten

Aufgeheizter Körper vor dem Baden abkühlen

Mindestens einen Meter Abstand halten

Abstandsmarkierungen und geänderte Badeordnungen beachten

Zwischen den einzelnen Liegeplätzen ist ein Abstand von einem Meter in alle Richtungen einzuhalten

Maximale Personenanzahl im Becken beachten

Abstand beim Baden halten (1-2 Meter im Freibad, 3-4 Meter im See)

(Quelle: SALZBURG24)