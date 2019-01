„Wir haben am Dienstag mehrere Assistenzeinsätze am laufen“, erklärt Oberleutnant Rene Auer von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Bundesheeres in Salzburg im S24-Gespräch. In Dienten (Pinzgau) sind 41 Soldaten im Einsatz, um den Schnee von öffentlichen Gebäuden, wie Schule, Kindergarten und Gemeindeamt zu schaufeln und so die Einsturzgefahr zu verringern. In Hintersee (Flachgau) sind zwischen 40 und 50 Pioniere dabei, die gesperrte Landesstraße freizuräumen.

„Wir haben im Pinzgau jetzt schon in einigen Gemeinden zwei bis drei Meter Schnee auf den Dächern. Deshalb haben wir das Bundesheer um Unterstützung gebeten. Seit heute sind die Soldaten in Dienten und Maria Alm dabei, die Dächer öffentlicher Gebäude von der massiven Schneelast zu befreien. Ich schließe weitere Assistenzeinsätze aufgrund der Wetterprognosen nicht aus“, so der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz.

Geknickte Bäume in Hof, Hintersee und St. Koloman

Auch im Flachgau und Tennengau unterstützen die Soldaten die Straßendienste und Einsatzkräfte, die bereits seit Tagen rund um die Uhr Dienst machen. Heute haben sie in Hof (Flachgau) und Hintersee damit begonnen, Bäume zu entfernen, die durch die Schneelast geknickt sind und Straßen gefährden, heißt es aus der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung. Ab dem Nachmittag wird das Bundesheer auch in St. Koloman (Tennengau) helfen.

Black Hawk in Salzburg gefordert

Außerdem hat das Bundesheer einen Black Hawk aus Niederösterreich angefordert. „Der Hubschrauber soll heute in Salzburg landen und steht uns voraussichtlich in den kommenden Tagen zur Verfügung“, berichtet Auer. Primär soll der Hubschrauber bei Bedarf für rasche Truppentransporte verwendet werden, allerdings könnte er auch Bäume von der Schneelast befreien.

„In der Fachsprache nennt man das 'Down Wash'. Dabei geht der Hubschrauber über ein Gebiet mit Bäumen in den Landeanflug. Durch die Bewegung der Rotorblätter werden die Bäume so von ihrer Schneelast befreit“, erklärt der Auer.

Salzburg: Lawineneinsatzzug einsatzbereit

Neben den Soldaten in Dienten und Hintersee stehen auch die Männer der Lawineneinsatzzüge in Saalfelden (Pinzgau), St. Johann (Pongau), Tamsweg (Lungau) und Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel in Tirol) bereit seit letzter Woche bereit. „Sie sind binnen einer Stunde einsatzfähig“, betont der Experte.

Behörden können Bundesheer-Unterstützung anfordern

Wann das Bundesheer Assistenzeinsätze durchführt, liegt an den zivilen Behörden, die um Unterstützung ansuchen können. „Unsere Soldaten unterstützen dann beispielsweise Bergretter bei Suchaktionen oder schaufeln Dächer und Straßen frei. Auch für Lawinensprengungen haben wir Experten. Zudem führen unsere Hubschrauber Erkundungsflüge durch“, erzählt Auer.

Die Bezirkshauptmannschaften Zell am See (Pinzgau) und St. Johann (Pongau) haben bereits Hubschrauber-Unterstützung für Erkundungsflüge und eventuelle Lawinensprengungen angefordert.

(SALZBURG24/APA)