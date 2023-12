Am heutigen Sonntag musste die Pinzgauer Straße (B311) von 4 Uhr bis 5 Uhr im Bereich Brandlhof zwischen Saalfelden und Weißbach (beide Pinzgau) gesperrt werden. Grund dafür war eine Lawinensprengung, berichtet das Land Salzburg in einer Aussendung. Die Sprenung wurde erfolgreich durchgeführt, die Sperre konnte daraufhin wieder aufgehoben werden.

In Großarl (Pongau) war zudem ein Erkundungsflug geplant, um die Lage beurteilen zu können. Dabei soll die Gefahr, die von den Bäumen ausgeht, die stark vom Neuschnee belastet sind, bewertet werden. Es wurde auch versucht mittels „Flugwind“ des Hubschraubers den Schnee von den Bäumen zu blasen. Dazu war die Großarler Landesstraße (L109) von 7.30 Uhr bis etwa 10 Uhr gesperrt.

Lage auf Straßen entspannt sich

Mit dem abklingenden Schneefall hat sich auch die Lage auf den Straßen in Österreich in der Nacht auf Sonntag wieder etwas beruhigt. Wegen umgestürzter Bäume waren in der Früh aber noch zahlreiche Straßensperren in Kraft, so etwa auf der B154 im Bereich der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich, oder der A12 im Raum Innsbruck. Der Zugverkehr wird laut ÖBB noch länger beeinträchtigt sein. Es wird empfohlen, nicht dringende Reisen zu verschieben.

Vom ÖAMTC hieß es auf APA-Anfrage, es gebe zahllose Sperren in ganz Österreich wegen Unwetterschäden, dazu Kettenpflichten. Das Unfallgeschehen über die Nacht sei jedoch im Normbereich gewesen. Es sei vielfach zu Defekten gekommen, für die Witterung schlecht ausgerüstete Fahrzeuge seien unterwegs hängengeblieben. Die Wiener Außenring Autobahn A21, die am Samstag stundenlang in beiden Richtungen gesperrt war, ist mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.

Zugverkehr im Deutschen Eck eingestellt

Trotz entspannterer Wetterlage auch in Bayern fuhren am frühen Sonntag weiterhin keine Züge am Münchner Hauptbahnhof. Von Österreich konnte man via Bahn nicht in die bayerische Landeshauptstadt reisen. Abschnittsweise gesperrt war zudem die Ennstalstrecke bei Schladming. Am Deutschen Eck sind zwischen Salzburg und Kufstein beziehungsweise München bis zumindest morgen, Montag, keine Fahrten möglich, wie das ÖBB Medienzentrum in einer Presseaussendung in der Nacht auf Sonntag mitteilte. In einer Mitteilung am Samstagnachmittag war man noch von einer Sperre bis Sonntag ausgegangen. Züge zwischen Salzburg und Tirol werden teilweise über Zell am See umgeleitet, mit Verspätungen mit bis zu zwei Stunden müsse gerechnet werden. Der Münchner Flughafen nahm unterdessen um 06.00 Uhr planmäßig den Flugbetrieb wieder auf, teilte der Airport auf seiner Website mit. Es werde aber "weiterhin Einschränkungen im Luftverkehr" geben. Der Flughafen in Innsbruck kehrte zum Normalbetrieb zurück.

Weiterer Neuschnee soll ausblieben

Weiterer Neuschnee soll in weiten Teilen von Österreich am Sonntag ausbleiben, nur vereinzelt sollen in den nächsten Stunden vor allem in Niederösterreich und der Steiermark Flocken fallen. Doch es wird sehr kalt: Die Meteorologen rechnen im Laufe der Abend-und Nachtstunden mit gebietsweisen Tiefstwerten um minus 15 Grad. Auch am Montag und Dienstag bleibt es weiter kalt. Mit Glatteis ist zu rechnen, in den Kammlagen gilt außerdem erhöhte Lawinengefahr.

Große Mengen an Neuschnee lassen die Lawinengefahr in Salzburg am Sonntag stark ansteigen, warnt die Polizei am Samstag in einer Aussendung. Es werde eine heikle Situation erwartet. Man bitte deshalb um "bewusste Zurückhaltung beim Geländefahren abseits der Pisten bzw. bei Schitouren".

‼️ ACHTUNG LAWINENGEFAHR Aufgrund der großen Schneemengen und der derzeitigen Lawinenwarnstufe ersucht die... Gepostet von Polizei Salzburg am Samstag, 2. Dezember 2023

Touren und Variantenfahrten würden Erfahrung in der Lawinenbeurteilung erfordern, heißt es weiter. Gerade der erste schöne Tag nach einem Niederschlagsereignis sei häufig besonders unfallträchtig.

Große Lawinengefahr im Bereich Hohe Tauern

Auch heute ist die Lawinengefahr hierzulande bereits erhöht, wie ein Blick auf den Salzburger Lawinenbericht zeigt. Vor allem im Bereich der Hohen Tauern wird dort die Gefahr bereits als "groß" angezeigt.

Screenshot/Lawinenwarndienst Salzburg So stellt sich die Lawinengefahr in Salzburg heute dar. (gelb: mäßige Gefahr, orange: erhebliche Gefahr, rot: große Gefahr)

Der ÖAMTC berichtete vor allem an der Alpennordseite und am Alpenostrand von tiefwinterlichen Fahrbahnverhältnissen. Zahlreiche Hauptverbindungen waren am Samstagmorgen nur schwer passierbar, es kam immer wieder zu Staus und Unfällen. Zahlreiche Feuerwehren mussten ausrücken, um umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Diese Straßen waren am Samstagabend gesperrt:

Mondsee Straße (B154) zwischen Plomberg und St. Gilgen: Voraussichtlich bis Ende nächster Woche

Gransdorfer Straße (L203) zwischen Kreuzung mit Obertrumer Straße und Perwang

Vöcklataler Landesstraße (L208) zwischen Zell am Moss und der Kreuzung mit der Hüttenedter Landestraße

Seekirchner Straße (L238) zwischen Huttich Fischachmühle

Plainfelder Landesstraße (L220) in Koppl bis mindestens Sonntagfrüh

A1 in Salzburg wegen Lkw-Bergungen nicht befahrbar

Auch Autobahnen waren betroffen, Fahrzeuge blieben hängen, was wiederum die Straßenräumungsarbeiten erschwerte. So war beispielsweise am Samstagvormittag die Westautobahn (A1) bei Salzburg Nord wegen Lkw-Bergungsarbeiten nicht befahrbar. Wenig besser stellte sich die Situation auf der Tauern-Autobahn (A10) dar, kurzfristig musste in Fahrtrichtung Süden der Katschbergtunnel gesperrt werden.

In Tirol war die Brenner Straße (B182) bei Gries aufgrund hängen gebliebener Fahrzeuge gesperrt und auch auf der A13, der Brenner Autobahn, gab es Behinderungen durch Schneefall. Aufgrund der Schneelast wurden auch immer wieder Bäume geknickt - die Feuerwehren und Räumungsdienste arbeiteten mit Hochdruck.

