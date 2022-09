„Die vergangenen beiden Corona-Jahre waren für Schüler, Lehrkräfte und Eltern sehr herausfordernd. Daher ist es mir wichtig, dass an den Schulen dieselben Regeln gelten, wie für den Rest der Gesellschaft. Es gibt keine verpflichtenden Tests und Masken“, so Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) in einer Aussendung am Dienstag. Sollte sich die Infektionslage am Standort oder in einzelnen Klassen verschärfen, könnten die Bildungseinrichtungen selbst zeitlich befristete Maßnahmen setzen.

Freiwillige Corona-Tests in erster Schulwoche

Gutschi ist überzeugt, dass der Schulstart problemlos verläuft: „Mein Vertrauen ist hier groß, denn in den vergangenen zwei Jahren haben wir gelernt, mit dem Thema umzugehen.“ In der ersten Schulwoche besteht für Schüler:innen am Montag, Dienstag und Mittwoch die Möglichkeit, sich freiwillig mittels Antigentest zu testen. „In der zweiten Schulwoche können die Kinder und Jugendlichen – ebenfalls freiwillig – drei Antigentests nach Hause mitnehmen und sich dort testen“, erklärt Gutschi.

Land Salzburg/Sophie Huber-Lachner Bildungslandesrätin Daniela Gutschi, bei einem virtuellen Schulgipfel mit Eltern- und Schülervertretern, den Direktorensprechern, der Personalvertretung, Vertretern der Gemeinden, Mitarbeitern der Schulsozialarbeit und -pflege sowie weiteren Schulpartnern.

Keine positiv getesteten Lehrkräfte an Salzburgs Schulen

Salzburg geht beim Einsatz von aktiv infizierten Lehrpersonen einen eigenen Weg als der Bund. Lehrer:innen im Pflichtschulbereich, die positiv auf Covid-19 getestet werden, werden für fünf Tage vom Dienst freigestellt. Für die schulische Tagesbetreuung gibt Landesrätin Gutschi die Empfehlung, positiv auf das Coronavirus getestete Betreuer:innen vom Dienst freizustellen. Die Entscheidung dazu trifft jedoch der Arbeitgeber.

Schulstart in Salzburg mit Eltern

Am ersten Schultag herrscht auch für die Taferlklassler im Bundesland Normalität. Die Eltern können ihre Kinder am ersten Schultag in die Klasse begleiten. „Ich will, dass man bei diesem Thema pragmatisch vorgeht. Auch in den Ferien haben sich die Familien in der Freizeit getroffen, warum sollte das am kommenden Montag anders sein“, so die Bildungslandesrätin abschließend.

(Quelle: SALZBURG24)