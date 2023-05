Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), die künftigen Landeshauptmann-Stellvertreter Marlene Svazek (FPÖ) und Stefan Schnöll (ÖVP) sowie die teils bekannten und neuen Landesräte Josef Schwaiger (ÖVP), Daniela Gutschi (ÖVP), Christian Pewny (FPÖ) und Martin Zauner (FPÖ) haben heute ihr rund 60 Seiten starkes, gemeinsames Regierungsübereinkommen präsentiert. Der Titel: „Salzburg – Gemeinsam und sicher in eine stabile Zukunft“.

Im Regierungsübereinkommen legen die Koalitionspartner das wichtigste gemeinsame Ziel so fest: „Salzburg so weiterzuentwickeln, dass wir uns auch künftig im nationalen und internationalen Wettbewerb an der Spitze der europäischen Regionen behaupten können und Salzburg für unsere Bürgerinnen und Bürger eine lebenswerte, sichere und leistbare Heimat ist. Dazu haben wir uns im vorliegenden Regierungsübereinkommen auf viele konkrete Maßnahmen und Projekte geeinigt, die wir transparent und nachvollziehbar Schritt für Schritt gemeinsam umsetzen wollen.“

Die wichtigsten Eckpunkte und Ziele

Salzburg als Land einer stabilen und zukunftsfitten Wirtschaft, mit soliden Finanzen und sicheren Arbeitsplätzen.

Salzburg als Land des leistbaren Lebens und Wohnens.

Salzburg als innovatives Land mit den besten Entwicklungs- und Bildungschancen für unsere Kinder und Jugendlichen.

Salzburg als nachhaltiges, umwelt- und klimabewusstes sowie mobiles Bundesland, wobei die realistische Abwägung aller öffentlicher Interessen Grundlage der einzelnen Maßnahmen zu sein hat. Dabei wollen wir vor allem die Energiewende mit dem Ziel vorantreiben, Salzburg zu einem hohen Grad energieautark zu machen.

Salzburg als lebenswertes Land, das niemanden in schwierigen persönlichen Lebensumständen zurücklässt, wobei unser Hauptaugenmerk der Pflege in all ihren Facetten gilt.

Salzburg als weltoffenes Kulturland, das sich zu seinen vielfältigen Traditionen bekennt und auf starke und lebenswerte Regionen zurückgreifen kann.

Salzburg als ein Land mit einem respektvollen Umgang und einem konstruktiven, wertschätzenden politischen Klima.

Unsere gesamte Arbeit nimmt auf nachfolgende Generationen Bedacht. Finanzielle Stabilität ist hierfür ein Grundprinzip, sodass alle geplanten Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit und unter dem Gesichtspunkt eines langfristigen Schuldenabbaus stehen.

Haslauer will „Stabilität und Kontinuität“

„Der Weg in diese Koalition war nicht ganz einfach. Wir als ÖVP haben anderes geplant, eine Allianz für Salzburg mit den drei Parteien, die als stärkste aus der Wahl gekommen sind. So wollten wir auch auf die Verdrossenheit der Bevölkerung wegen des Streits in der Politik reagieren, dazu stehen große infrastrukturelle Vorhaben an. Da die SPÖ aktuell national und auch in Salzburg nicht stabil genug ist, haben wir uns aus Gründen der Stabilität und Kontinuität für eine Koalition mit der FPÖ entschieden“, so Haslauer bei der Pressekonferenz am Freitag.

Svazek: „Den Menschen im Bundesland verpflichtet“

„Am 23. April haben ein Viertel der Salzburger freiheitlich gewählt. Am 24. April ist mir diese daraus resultierende Verantwortung für das Land bewusstgeworden. Seit diesem Tag an haben wir uns um das Vertrauen der Bevölkerung und nicht um die Macht bemüht. Wir haben uns den Menschen und dem Bundesland verpflichtet. Das ist die Prämisse für die nächsten fünf Jahre“, so die künftige Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek.

Die Regierungsmitglieder und ihre Ressorts im ersten Überblick

Landeshauptmann Wilfried Haslauer:

Landesamtsdirektion

Finanzen und Vermögensverwaltung

Sicherheit und Katastrophenschutz

Museen

Angewandte Forschung und Grundlagenforschung/Wissenschaft

Europa

Künftige Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek:

Natur- und Umweltschutz, Gewerbe

Elementarbildung und Kinderbetreuung

Jagd und Fischerei

Jugend, Familie, Integration und Generationen

Künftiger Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll:

Wirtschaft, Tourismus, Gemeinden

Arbeitsmarktpolitik, Bildungsscheck und Arbeitsstiftungen

Infrastruktur und Verkehr

Kultur

Landesrat Josef Schwaiger:

Landwirtschaft

Personal

Wasser

Nationalpark und Antheringer Au

Energie und Energie-Recht

Sonderorganisation Asyl- und Vertriebenenquartiere

Landesrätin Daniela Gutschi:

Bildung

Gesundheit

Frauen, Diversität und Chancengleichheit

Künftiger Landesrat Christian Pewny:

Soziales

Lebensmittelaufsicht und Verbraucherschutz

Regionalentwicklung und EU-Regionalpolitik

Lehrlingsförderung

Künftiger Landesrat Martin Zauner:

Raumordnung

Wohnen

Sport

Grundverkehr

Schnöll: „Mehr Fachkräfte für Salzburg“

Stefan Schnöll wird zukünftig neben Marlene Svazek Landeshauptmann-Stellvertreter, zuständig unter anderem für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus: „Die wichtigen Indikatoren weisen uns überall Spitzenplätze zu. Wir müssen jedoch dem Fachkräftemängel entgegentreten und werden uns bemühen, mehr Fachkräfte nach Salzburg zu bekommen. Meine Aufgabe wird es auch sein, Salzburg im Bereich der Kultur weiterhin als einen attraktiven Standort zu erhalten. Im Verkehrsbereich ist der S-Link das zentrale Projekt.“

Schwaiger: „Ernährungssouveränität nicht aufgeben“

Landesrat Josef Schwaiger wird in der neuen Regierung für die Ressorts Landwirtschaft Personal, Wasser, Nationalpark sowie Energie verantwortlich sein: „Die Lehrlinge im Land sind mir als ehemaliger Lehrer sehr wichtig. Sie sind meist jung und bringen neuen Schwung den wir brauchen.“ Bei der Landwirtschaft gilt für ihn „Wir dürfen die Ernährungssouveränität nicht aufgeben.“

Gutschi: „Sicherstellung der guten Gesundheitsversorgung“

Landesrätin Daniela Gutschi wird auch der zukünftigen Landesregierung angehören: „Bildung ist die Basis für ein gelungenes Leben, darum ist mir die Ergänzung meines Ressorts um die Erwachsenenbildung sehr wichtig. Im Gesundheitsbereich, neu in meiner Zuständigkeit, muss die hochwertige Versorgung sichergestellt bleiben. Wir brauchen vorausschauende Gesundheitsplanung, dafür müssen wir zeitgemäße Strukturen schaffen. Im Bereich Frauen, Diversität und Chancengleichheit werde ich eine starke Stimme für die Frauen sein.“

Pewny: „Wir wollen niemanden im Regen stehen lassen“

Christian Pewny ist Bürgermeister von Radstadt und wird Landesrat in der neuen Regierung: „Für mich ist die Arbeit in einer Landesregierung Neuland. Ich bringe aber gerade für den Bereich Soziales viel Wissen und Erfahrung aus meiner Arbeit als Bürgermeister mit. Wir wollen niemanden im Regen stehen lassen und schauen, dass – gerade bei der hohen Inflation momentan – die Menschen, die Unterstützung brauchen, auch eine bekommen“, so Pewny.

Zauner: „Mehr gefördertes Wohnen“

Neu in der Landesregierung ist auch Martin Zauner, er wird für Raumordnung, Grundverkehr, Wohnen und Sport zuständig sein: „Ich werde mich als neues Gesicht und mit meiner Erfahrung aus dem Management der Herausforderung stellen. Im Bereich des Wohnbaus werden wir schnell neue Förderrichtlinien erarbeiten, wir brauchen in Salzburg unbedingt mehr gefördertes Wohnen. Im Sport müssen wir einerseits für Spitzensportler die Rahmenbedingungen für Bestleistungen schaffen, aber auch Infrastruktur für den Breitensport bereitstellen und natürlich auch unsere Kinder sportlich aufwachsen lassen.

(Quelle: APA)