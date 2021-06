Servus TV dreht Serie mit Moretti in Salzburg

Wie es am Freitag in einer Aussendung heißt, laufen die Dreharbeiten für die achtteilige fiktionale Produktion "Das Netz" mit Tobias Moretti seit Anfang Juni. Weitere teilnehmende Länder sind Deutschland, Spanien und Italien, produziert wird in der jeweiligen Landessprache, die national eigenständigen Produktionen sind inhaltlich verflochten.

Serie kommt zur Fußball-WM 2022

Ausgestrahlt wird die Österreich-Serie zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Spätherbst 2022 bei Servus TV. "Ein länderübergreifendes, inhaltlich vernetztes Serienprojekt wie 'Das Netz' ist ein absolutes Novum am europäischen Fernsehmarkt, das man in der Form zunächst von den globalen Big Playern wie Netflix & Co. erwarten würde", so Servus TV-Intendant Ferdinand Wegscheider. "Das Netz öffnet einen Erzählkosmos, der in seiner Größe und Verflechtung die ganze Fußballwelt spiegelt, die Leidenschaft und die Korruption, die ein Teil von ihr sind", so Ex-Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann, der als Creator von "Das Netz" auftritt.

Wien, Salzburg und Liverpool als Drehorte

Regie in den ersten vier Folgen führt Andreas Prochaska ("Das Boot"), sein Sohn Daniel Prochaska ("Das schaurige Haus") übernimmt im zweiten Drehblock die restlichen vier Folgen. Dabei handle es sich um die erste Regiezusammenarbeit von Vater und Sohn im Zuge einer Produktion. Die Drehbücher stammen von Martin Ambrosch ("Wiener Blut", "Das finstere Tal"). "Das Netz" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit Servus TV, ARD Degeto und Netz GmbH. Gedreht wird in Wien, Salzburg und Liverpool. Die Hauptrolle übernimmt Moretti, weiters stehen u.a. Benjamin Sadler, Valerie Huber, Peter Lohmeyer, Ina Weisse und Nicholas Goh vor der Kamera.

(Quelle: APA)