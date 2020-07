Setzen wir Corona die Krone auf!

1.281 bestätigte Coronavirus-Fälle zählt man derzeit (Stand: 9. Juli 2020) in Salzburg, österreichweit sind es 18.513 und weltweit rund 12 Millionen. Davon sind über die Hälfte mittlerweile wieder genesen, rund 549.000 Menschen sind an und mit Covid-19 gestorben. Soweit die Fakten. Auch ein Fakt: Das Virus hat das Leben eines jeden von uns verändert. Nichts ist mehr so, wie es war und es wird auch nicht mehr so sein. Was genau macht das mit uns Menschen? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, wechseln wir die Perspektive und schauen statt wie bisher auf die Äußerlichkeiten des Leben – diesmal auf unser Innenleben. Was von der Krise bleibt und welche Chancen uns diese Zäsur bringen kann, darüber haben wir mit Marion und Bernhard Hötzel von der Schule von Achtsamkeit, Meditation und Bewusstsein in Mondsee (Oberösterreich) gesprochen.

SALZBURG24: Am 13. März dieses Jahres kam das Coronavirus, drei Tage später der Shutdown, danach Abstandsbeschränkungen, Masken und ganz viel Unsicherheit. Heute, etwa vier Monate später, sind die Geschäfte wieder offen und wir tragen größtenteils keine Masken mehr – im Moment zumindest. Was ist von der Krise geblieben?

MARION: Das können wir noch nicht genau sagen. Wir merken aktuell Vorsicht und es gibt auch noch Ängste. Das sind Ängste vor einem unsichtbaren Feind, vor einer unsichtbaren Bedrohung. Diese Bedrohung kann man kleinreden oder man kann mit Verschwörungstheorien an die Sache herangehen, aber in der Realität hilft das alles nichts.

Was wir jetzt auf jeden Fall schon sagen können, ist: Corona hat uns verändert, ob wir wollen oder nicht. Mit Corona gab es eine plötzliche Veränderung, die von außen kam. Und wir haben bemerkt, dass so etwas Kleines uns an den Tod erinnert. Und zwar nicht nur an den der Menschheit, sondern an unseren eigenen. Und das macht etwas mit uns.

BERNHARD: Die Krise hat uns an die Endlichkeit erinnert aber auch an Dinge, die wir vielleicht schon vergessen hatten. Wir wussten nicht mehr, was Unsicherheit oder Hilflosigkeit bedeutet und wir wussten auch nicht mehr, wie es sich anfühlt, wenn das geplante Leben unterbrochen wird. Heute brauchen wir zwar keine Maske mehr und trotzdem ist das Einkaufserlebnis nicht mehr das, was es einmal war. Corona hat eine kleine Zäsur gebracht und wir sind wieder mit Strömungen in Kontakt gekommen, die wir in der Oberflächlichkeit des Lebens vielleicht schon vergessen hatten.

SALZBURG24/Wurzer SALZBURG24 besucht Marion und Bernhard Hötzel von der Schule für Meditation, Achtsamkeit und Bewusstsein in Mondsee

Viele von uns sind in den vergangenen Wochen und Monaten mit Existenzängsten, Zweifeln und Ohnmachtsgefühlen in Berührung gekommen. Wie geht man mit solchen Gefühlen und Gedanken um und wie kann man eine Negativ-Spirale vermeiden?

MARION: Der erste Schritt ist, dass wir uns sagen können, das ist in mir und ich fühle das gerade. Und damit wagen wir den Schritt heraus und wechseln die Perspektive. Ich hinterfrage mich: „Ist es tatsächlich so, dass ich um meine Existenz bange? Ist es tatsächlich so, dass ich so einsam bin? Ist es tatsächlich so, dass ich bedroht bin?

Daraus ergibt sich dann der zweite Schritt: Die Frage nach dem „Warum“. Warum habe ich dieses Gefühl, obwohl es tatsächlich eben nicht so ist. Wenn etwas in mir ist, das nicht ich bin, hat das meistens mit der Vergangenheit zu tun. Das sind meistens Erinnerungen an Gefühle, Situationen, die wir als Kinder hatten und die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch existenziell waren. Wenn zum Beispiel die Mama eine viertel Stunde später kommt als verabredet, kann das für ein Kind existentiell sein, es fühlt sich alleine und verlassen. Für die Mutter ist es lediglich eine Verspätung. Woher kommt also das Gefühl, das in mir ist – genau da müssen wir hinschauen. Da kann sowohl die Meditation helfen, aber auch die gute alte Hauspsychologie. Und man kann sich auch selbst helfen, indem man einfach mal aufschreibt, was einen beschäftigt und welche Gefühle das in einem auslöst. Das ist ein Weg, kein leichter, aber ein Weg.

BERNHARD: Die Ängste und Unsicherheiten, die jetzt an die Oberfläche kommen, haben wir ja eigentlich immer. Nur haben wir gelernt, uns davon abzuwenden und sie hinten anzustellen. So kann es ebenso hilfreich sein, sich dieser Gefühle bewusst zu machen, indem man einen Freund oder eine Freundin anruft und mit ihm oder ihr die Ängste teilt. Und durch dieses Teilen kann dann ein Gefühl entstehen, dass ich mich in der Gesellschaft wieder aufgehoben fühle. Es entsteht wieder eine Art Verbundenheit.

Was können wir als Gesellschaft aber auch als Einzelner aus der Krise lernen?

MARION: Was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass wir nichts wissen. Auf die Wissenschaft können wir uns nicht verlassen, denn selbst die wusste nichts über das Virus. Man wusste alles, und doch wusste man nichts und man konnte sich nicht auf das verlassen, was man wusste. In einer solchen Situation gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich eine Entscheidung zu treffen und mit dieser zu leben, solange bis wir einen anderen Weg einschlagen können. Das heißt, es bringt uns nichts, uns gegen Entscheidungsprozesse der Regierung aufzulehnen, das kostet nur Energie.

BERNHARD: Ich glaube, dass wir als Gesellschaft durch konstruktives Handeln jedes Einzelnen eine riesige Möglichkeit haben, all die Dinge, die wir in den letzten 20 Jahren versäumt haben, neu anzugehen. In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gibt es einen riesigen Reformstau und das neue Neu kann uns vielleicht lernen, anders miteinander umzugehen und Dinge, die zu tun sind, anzupacken. Und ich glaube dadurch werden wir fantasievoller und begrenzen uns selbst weniger.

Es heißt ja, jede Krise bringt Chancen mit sich. Welche Chancen könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt ganz konkret erkennen – sowohl für die Gesellschaft, als auch für den Einzelnen.

MARION: Für die Gesellschaft sehe ich die Chance zueinander zu finden. Wir haben gelernt, dem anderen wieder Aufmerksamkeit zu geben. Wir haben gelernt, wieder zu teilen, in dem wir unsere Ängste und Unsicherheiten formulieren und aussprechen. Wir haben jetzt die Chance, dass uns bewusst wird, dass wir der Staat sind. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass es uns als Bürger dieses Staates gut geht und ich hoffe, dass es lauter wird, dass wir uns mehr empören und das durchsetzen, was dem Gemeinwohl dienlich ist.

BERNHARD: Für den Einzelnen ergibt sich die Chance, zu erkennen, dass die Handlungen, die ich im Alltag setze, sehr wohl eine Wirksamkeit besitzen. Dass es eben nicht egal ist, ob ich meine Zigarettenkippen in den Rasen oder meine Plastikflaschen in den Haushaltsmüll schmeiße. Kurz, dass ich begreife, dass ich als Einzelner tatsächlich Möglichkeiten besitze, das große Ganze in eine Richtung mit zu beeinflussen, weil wir eben ein Teil davon sind. Die entscheidende Frage für mich ist in diesem Zusammenhang jedoch: Inwieweit sind wir als Einzelner dazu bereit, ein bisschen von der individuellen Freiheit zu opfern für ein größeres Wohlbefinden in der Gemeinschaft.

Wie geht es eurer Meinung nach weiter?

MARION: Das, was auf uns zukommt, ist eine Revolution. Und ich bin dafür, dass wir sagen, ja wir gehen diese Schritte und nehmen die Menschen mit, die durch Corona aus dem System gefallen sind, ihren Job verloren haben, oder für die eigentlich kein Platz mehr ist. Wir vergessen sie nicht, so wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und dass wir dafür genügend Geld zu Verfügung haben, haben wir ja gerade jetzt gesehen. Wir sollten also weiterhin dabei bleiben, das Geld für die vielen Menschen auszugeben, die wir sind – und nicht für die wenigen.

