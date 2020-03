Der beschuldigte Tscheche hatte sich in einem Hotel in Seefeld eingemietet. In seinem Zimmer wurden gestohlene Alpin- und LangIaufskier sichergestellt, die der Mann während seines Aufenthaltes in Tirol gestohlen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete seine Festnahme an. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Die Polizei geht von einem noch größeren Schaden aus.

Suche nach Verdächtigem lief seit Jahren

Bereits seit Jahren hat das Landeskriminalamt in Salzburg nach dem Verdächtigen gesucht. Im Lungau, Pongau und Pinzgau waren in den Wintersaisonen vermehrt Diebstähle in Skikellern von Hotels und anderen touristischen Unterkünften registriert worden. Der Dieb hatte es vor allem auf hochpreisige Alpinski, aber auch auf Langlaufski, Snowboards, Skihelme und andere Wintersportartikel abgesehen. Er wurde oftmals von Überwachungskameras gefilmt. Meist trug er das Diebesgut in einem selbst mitgebrachten Skisack ins Freie.

Ski-Dieb am 4. März festgenommen

Die Beamten konnten nach umfangreichen Ermittlungen nun endlich einen Erfolg verbuchen. Der Verdächtige, der einen Wohnsitz in Tschechien hat, wurde Ende Februar identifiziert. Mithilfe der Polizei in Tirol wurde er am 4. März in Seefeld ausgeforscht und angehalten. Auch dort soll der wegen gewerbsmäßigen Diebstahls beschuldigte Mann sein Unwesen getrieben haben, um sich laufende Einkünfte zu verschaffen. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", sagte ein Polizei-Sprecherin am Freitag zur APA.

(Quelle: APA)